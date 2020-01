Kobe Bryant è morto. Schianto con l'elicottero. Tmz: "C'era anche la figlia"

KOBE BRYANT MORTO. TMZ, ANCHE FIGLIA 13ENNE BRYANT TRA VITTIME INCIDENTE

Ci sarebbe anche la figlia 13enne Gianna Maria tra le vittime dell'incidente di elicottero costato la vita al campione Nba, Kobe Bryant. E' quanto afferma il sito Tmz che ha sentito fonti della famiglia. L'elicottero era diretto alla Mamba Academy di Thousand Oaks per un allenamento di basket.

Kobe Bryant è morto. Schianto con l'elicottero

L'ex stella della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California: lo riferisce il sito di Tmz, precisando che le cause del disastro sono ancora ada accertare. Secondo le prime informazioni a bordo dell'elicottero viaggiavano almeno altre tre persone; i servizi di soccorso sono intervenuti immediatamente senza però trovare sopravvissuti.



Il 41enne Bryant era considerato uno dei più grandi giocatori della Nba di tutti i tempi; nei suoi vent'anni di carriera con i Los Angeles Lakers è stato votato per 18 volte nell'All Star team, vincendo cinque campionati. Per due volte è stato miglior giocatore delle finali e nel 2008 venne eletto MVP del campionato. I Lakers hanno ritirato entrambe le maglie indossate da Bryant nel corso della sua carriera, la 8 e la 24: è l'unico giocatore ad aver ricevuto questo onore.

Kobe Bryant é morto - Gallinari "Sconvolto, era il mio mito"

Sono sconvolto, Kobe per me era un mito". Danilo Gallinari, campione di basket italiano da anni tra i giganti della Nba (in questa stagione gioca con gli Okhlahoma Thunders), contattato dall'ANSA riesce appena a comunicare il suo dolore per la morte di una leggenda dello sport mondiale come Bryant. "Sono esterrefatto - conclude -,non me la sento di dire altro".

Kobe Bryant é morto - BELINELLI, 'NON PUO' ESSERE VERO, BRYANT E' IL MIO EROE'

"Non può essere vero. Sei il mio eroe". E' il commosso messaggio affidato ai social da Marco Belinelli, giocatore dei San Antonio Spurs, alla notizia della morte di Kobe Bryant la stella Nba vittima di un incidente di elicottero in California.

Kobe Bryant é morto - MENEGHIN, 'UNA TRAGEDIA, PERDIAMO GRANDISSIMO CAMPIONE'

"E' una tragedia, perdiamo un grande sportivo, un grandissimo campione". Così all'Adnkronos Dino Meneghin, icona della pallacanestro, dopo la notizia della morte della star della Nba Kobe Bryant in un incidente in elicottero. "Io l'ho conosciuto a metà anni '90 a Milano e per alcuni giorni l'ho accompagnato anche agli allenamenti dove ho avuto modo di apprezzare un grande professionista: sono rimasto stupito - ricorda Meneghin - dalla sua dedizione e professionalità. E ancora prima avevo conosciuto suo padre quando giocava a Rieti. Kobe era davvero un grande giocatore".

Kobe Bryant é morto - L'EX 'NEMICO' GINOBILI, 'SONO DEVASTATO DA NOTIZIA BRYANT'

"Sono devastato". Le poche parole affidate ai social da Manu Ginobili, l'ex cestista argentino protagonista di tante battaglie coi suoi Spurs contro i Lakers di Kobe Bryant alla notizia della morte del campione Nba vittima di un incidente di elicottero in California.

Kobe Bryant é morto - DAN PETERSON, 'NON RIESCO A CREDERCI, BRIANT ERA LEGATISSIMO ALL'ITALIA'

"Non riesco a crederci, morire a 41 anni è una cosa inaccettabile. Rifiutiamo notizie come questa". Così Dan Peterson, allenatore di pallacanestro statunitense, commenta all'Adnkronos la morte del campione Nba Kobe Bryant, che ha perso la vita in un incidente di elicottero in California. "A parte la sua grandezza come giocatore posso dire che era molto legato e riconoscente all'Italia dove aveva appreso l'impostazione del basket e imparato i fondamentali", ha aggiunto.

Kobe Bryant è morto - TRUMP, 'TERRIBILE NOTIZIA MORTE KOBE BRYANT'

"Che notizia terribile". Così su twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla morte del "grande Kobe Bryant e di tre altre persone in un incidente di elicottero in California".

Kobe Bryant è morto - MILAN, 'SCIOCCATI PER MORTE BRYANT, CI MANCHERAI PER SEMPRE'

"Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo scioccati nell'apprendere la notizia della tragica morte di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi e tifoso rossonero, Kobe Bryant. Tutti i nostri pensieri sono con le famiglie delle persone colpite da questo tragico incidente. Ci mancherai per sempre, Kobe". Il Milan ricorda su Twitter il campione Nba postando una foto del campione con la maglia rossonera durante una visita avvenuta nel 2013.

Kobe Bryant é morto - MAX BIAGGI SU MORTE KOBE, 'NON CI POSSO CREDERE, RIP'

"I can't believe!!!!!!! So sad. Rip". Così Max Biaggi in un tweet dopo la notizia della morte del campione della Nba Kobe Bryant in un incidente in elicottero.

Kobe Bryant é morto - PIRLO, 'BRYANT UN ESEMPIO PER UNA GENERAZIONE'

ei stato un esempio per la nostra generazione. Riposa in pace, leggenda". E' il messaggio che Andrea Pirlo dedica a Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero.

Kobe Bryant é morto - BOLT SU MORTE BRYANT, 'NON CI CREDO'

"Non ci posso ancora credere". Il 're' della velocità, Usain Bolt, commenta così su twitter la notizia della morte di Kobe Bryant, uno dei più grandi campioni Nba di tutti i tempi vittima di un incidente di elicottero in California.

Kobe Bryant é morto - TOTTI RICORDA BRYANT, 'ONORATO DI AVERTI CONOSCIUTO'

Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo! R.I.P". Francesco Totti su Instagram ricorda Kobe Bryant, il campione Nba morto a 41 anni in un incidente di elicottero, postando una foto che lo ritrae con la stella dei Lakers.