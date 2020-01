Kobe Bryant morto: maledetta nebbia. Nove vittime. Lebron in lacrime e...

Kobe Bryant morto, l'incidente probabilmente dovuto alle condizioni meteo

Le autorità locali hanno spiegato che intorno alla zona dello schianto c'era scarsa visibilità e il pilota dell'elicottero potrebbe essere stato ingannato dalla nebbia. Il velivolo su cui era a bordo Kobe Bryan si è schiantato a 300 km/h su una collina di 500 metri, il terreno accidentato rende difficile il recupero dei corpi: i medici stimano in 48 ore il tempo necessario per l'operazione.

MORTE KOBE BRYANT, 9 LE VITTIME IN INCIDENTE ELICOTTERO

C'era anche l'allenatore di baseball John Altobelli, 56 anni, fra le vittime delL'incidente di elicottero in cui hanno perso la vita Kobe Bryant e la figlia Gianna. Lo ha confermato ad AP Tony Altobelli, fratello minore dell'allenatore di Orange Coast College. Morti anche la moglie Keri e la figlia Alyssa, che aveva circa 13 anni e giocava nella stessa squadra di basket della figlia di Bryant. Il sindaco di Costa Mesa, Katrina Foley, ha reso noto via Twitter i nomi delle altre persone decedute nell'incidente. Si tratta di Christina Mauser, un'allenatrice di pallacanestro femminile in una vicina scuola elementare privata, e suo marito, Matt Mauser, fondatore dei Tijuana Dogs, una popolare band dell' Orange County. Le autorità americane hanno POI reso noto l'elenco delle nove vittime dell'incidente in elicottero, sciogliendo il riserbo sulle ultime tre persone. Si tratta di Sarah Chester, sua figlia adolescente Payton Chester e il pilota Ara Zobayan.

MORTE KOBE BRYANT, LE LACRIME DI LEBRON JAMES ALL'ATTERRAGGIO A LOS ANGELES

Ha appreso la notizia della morte di Kobe Bryant al suo arrivo all'aeroporto di Los Angeles ed è scoppiato in lacrime LeBron James, la stella dei Lakers che sabato ha superato proprio il campione 41enne vittima di un incidente di elicottero nella speciale classifica dei marcatori di tutti i tempi in Nba. Le immagini del pianto a dirotto di 'King' LeBron stanno facendo il giro del mondo e testimoniano lo stato d'animo di milioni di sportivi.

SINDACO LOS ANGELES, 'KOBE BRYANT SARA' RICORDATO NEI SECOLI'

"Kobe vivrà per sempre nel cuore di Los Angeles e sarà ricordato nel corso dei secoli come uno dei nostri più grandi eroi." Lo afferma Eric Garcetti, sindaco di Los Angeles, commentando la tragica scomparsa della star del basket Kobe Bryant.

MORTE KOBE BRYANT - Gallinari "Sconvolto, era il mio mito"

Sono sconvolto, Kobe per me era un mito". Danilo Gallinari, campione di basket italiano da anni tra i giganti della Nba (in questa stagione gioca con gli Okhlahoma Thunders), contattato dall'ANSA riesce appena a comunicare il suo dolore per la morte di una leggenda dello sport mondiale come Bryant. "Sono esterrefatto - conclude -,non me la sento di dire altro".

MORTE KOBE BRYANT - BELINELLI, 'NON PUO' ESSERE VERO, BRYANT E' IL MIO EROE'

"Non può essere vero. Sei il mio eroe". E' il commosso messaggio affidato ai social da Marco Belinelli, giocatore dei San Antonio Spurs, alla notizia della morte di Kobe Bryant la stella Nba vittima di un incidente di elicottero in California.

MORTE KOBE BRYANT - MENEGHIN, 'UNA TRAGEDIA, PERDIAMO GRANDISSIMO CAMPIONE'

"E' una tragedia, perdiamo un grande sportivo, un grandissimo campione". Così all'Adnkronos Dino Meneghin, icona della pallacanestro, dopo la notizia della morte della star della Nba Kobe Bryant in un incidente in elicottero. "Io l'ho conosciuto a metà anni '90 a Milano e per alcuni giorni l'ho accompagnato anche agli allenamenti dove ho avuto modo di apprezzare un grande professionista: sono rimasto stupito - ricorda Meneghin - dalla sua dedizione e professionalità. E ancora prima avevo conosciuto suo padre quando giocava a Rieti. Kobe era davvero un grande giocatore".

MORTE KOBE BRYANT - L'EX 'NEMICO' GINOBILI, 'SONO DEVASTATO DA NOTIZIA BRYANT'

"Sono devastato". Le poche parole affidate ai social da Manu Ginobili, l'ex cestista argentino protagonista di tante battaglie coi suoi Spurs contro i Lakers di Kobe Bryant alla notizia della morte del campione Nba vittima di un incidente di elicottero in California.

MORTE KOBE BRYANT - DAN PETERSON, 'NON RIESCO A CREDERCI, BRIANT ERA LEGATISSIMO ALL'ITALIA'

"Non riesco a crederci, morire a 41 anni è una cosa inaccettabile. Rifiutiamo notizie come questa". Così Dan Peterson, allenatore di pallacanestro statunitense, commenta all'Adnkronos la morte del campione Nba Kobe Bryant, che ha perso la vita in un incidente di elicottero in California. "A parte la sua grandezza come giocatore posso dire che era molto legato e riconoscente all'Italia dove aveva appreso l'impostazione del basket e imparato i fondamentali", ha aggiunto.

MORTE KOBE BRYANT - TRUMP, 'TERRIBILE NOTIZIA MORTE KOBE BRYANT'

"Che notizia terribile". Così su twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla morte del "grande Kobe Bryant e di tre altre persone in un incidente di elicottero in California".

MORTE KOBE BRYANT - MILAN, 'SCIOCCATI PER MORTE BRYANT, CI MANCHERAI PER SEMPRE'

"Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo scioccati nell'apprendere la notizia della tragica morte di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi e tifoso rossonero, Kobe Bryant. Tutti i nostri pensieri sono con le famiglie delle persone colpite da questo tragico incidente. Ci mancherai per sempre, Kobe". Il Milan ricorda su Twitter il campione Nba postando una foto del campione con la maglia rossonera durante una visita avvenuta nel 2013.

MORTE KOBE BRYANT - MAX BIAGGI SU MORTE KOBE, 'NON CI POSSO CREDERE, RIP'

"I can't believe!!!!!!! So sad. Rip". Così Max Biaggi in un tweet dopo la notizia della morte del campione della Nba Kobe Bryant in un incidente in elicottero.

MORTE KOBE BRYANT - PIRLO, 'BRYANT UN ESEMPIO PER UNA GENERAZIONE'

ei stato un esempio per la nostra generazione. Riposa in pace, leggenda". E' il messaggio che Andrea Pirlo dedica a Kobe Bryant, morto in un incidente in elicottero.

MORTE KOBE BRYANT - BOLT SU MORTE BRYANT, 'NON CI CREDO'

"Non ci posso ancora credere". Il 're' della velocità, Usain Bolt, commenta così su twitter la notizia della morte di Kobe Bryant, uno dei più grandi campioni Nba di tutti i tempi vittima di un incidente di elicottero in California.

MORTE KOBE BRYANT - TOTTI RICORDA BRYANT, 'ONORATO DI AVERTI CONOSCIUTO'

Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo! R.I.P". Francesco Totti su Instagram ricorda Kobe Bryant, il campione Nba morto a 41 anni in un incidente di elicottero, postando una foto che lo ritrae con la stella dei Lakers.

MORTE KOBE BRYANT - OLIMPIA MILANO SU MORTE BRYANT, 'PIANGIAMO SCOMPARSA CAMPIONE'

"L'Olimpia piange la scomparsa di Kobe Bryant e si unisce al dolore della famiglia. Kobe è stato brevemente part-owner dell'Olimpia durante la gestione di Pasquale Caputo e del padre Joe nella stagione 1997/98. Rip Campione". E' il ricordo del campione Nba morto a 41 anni in un incidente di elicottero dell'Olimpia Milano sui social.

MORTE KOBE BRYANT - BASKET: JABBAR, 'KOBE GRANDE UOMO E ECCEZIONALE ATLETA'

E' molto difficile esrpimere a parola cosa provo per la morte di Kobe Bryant. L'ho conosciuto quando aveva 11-12 anni, ero stato avversario di suo padre Joe, che era un mio buon amico. Non riesco a immaginare cosa questo significhi per i gentirori di Kobe". Kareem Abdul-Jabbar, icona dei Los Angeles Lakers e della Nba, rende omaggio a Kobe Bryant. "Kobe amava sua moglie e le sue figlie, era un atleta increbile. E' stato un leader, ha ispirato intere generazioni di atleti. E' stato uno dei primi a passare dall'high school alla Nba e a dominare il gioco e diventando uno dei migliori realizzatori dei Lakers. Ho avuto il privilegio di vedergli segnare 81 punti. Molti ricorderanno Kobe come un atleta magnifico, ma lo ricorderò sempre più come uomo che come atleta", dice Jabbar.

MORTE KOBE BRYANT - BASKET: ZAYTSEV SU MORTE BRYANT, 'NO, KOBE NO'

"No Kobe no, ...!". Il capitano della nazionale italiana di pallavolo, Ivan Zaytzev, su Facebook commenta così la scomparsa del campione Nba Kobe Bryant vittima di un incidente di elicottero.