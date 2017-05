Konecranes e Valtteri Bottas annunciano una partnership collaborativa globale

Una partnership visibile a livello mondiale tramite una serie di media, eventi e altre promozioni, compreso il posizionamento del logo Konecranes sulla tuta da corsa di Bottas.

Konecranes, un gruppo di Lifting BusinessesTM leader a livello mondiale, e il vincitore di Gran Premio finlandese Valtteri Bottas hanno annunciato un accordo di collaborazione globale di marketing in virtù del quale Konecranes sarà un “Partner ufficiale di Valtteri Bottas” fino a marzo del 2018.

Parlando a Madrid, dove Konecranes ha annunciato la collaborazione nel corso della sua conferenza annuale di gestione, Panu Routila, Presidente e CEO del gruppo, ha ricordato i valori e l’intento strategico alla base dell’accordo: “Valtteri possiede tutte le qualità di un vero campione, e siamo entusiasti di collaborare con lui in questa iniziativa reciprocamente vantaggiosa”, ha dichiarato Routila. “La degli sport motoristici 2017 è ancora agli inizi, ma Valtteri ha già all’attivo alcuni eccellenti risultati con il suo nuovo team, e ciò rende ancora più stimolante questa partnership”.

“Konecranes è riconosciuta in tutto il mondo come un leader tecnologico, specialmente nelle aree essenziali per qualunque attività di sollevamento, come i meccanismi, i motori elettrici e i sistemi di controllo”, ha proseguito Routila. “Con innovazioni quali il nuovo servizio di monitoraggio remoto Konecranes TRUCONNECT®, le nostre attività presentano notevoli affinità con il degli sport motoristici, in cui per ottenere le massime prestazioni occorrono fra l’altro una tecnologia innovativa, un’eccellente lavoro di squadra e una concentrazione assoluta e continua”.

Nei prossimi mesi i clienti esistenti e potenziali di Konecranes vedranno la partnership prendere vita sul Web, sui social media e in annunci pubblicitari all’aperto, nonché in video, eventi e altro ancora. Bottas inserirà inoltre il logo Konecranes nel suo sito Web personale, nei suoi domini sui social media e sulle sue tute da corsa.

Per il lancio era presente a Madrid anche Bottas, di ritorno da un weekend di corse a Barcellona. Il campione ha parlato della sua motivazione per la scelta di collaborare con Konecranes.

“Sono molto lieto di un accordo di questo tipo con Konecranes, un’azienda così vicina alle mie origini e a ciò in cui credo a livello personale”, ha dichiarato Bottas. “Si tratta del fatto di avere radici profonde in Finlandia, ma di lavorare in tutto il mondo. Di utilizzare tecnologie all’avanguardia e apparecchiature realizzate appositamente, che riuniscono attività ingegneristiche e un lavoro di squadra fra i migliori del pianeta. E di concentrarsi sull’essere i migliori in ciò che si fa, ma senza mai perdere di vista da dove si proviene”.

Ville Ahtiainen, l’agente di Bottas che rappresenta il pilota in tutte le trattative di marketing personali, ha dichiarato che l’accordo con Konecranes si basa sul rispetto e sui vantaggi reciproci. “Le partnership di marketing migliori e più fruttuose sono quelle in cui le parti credono l’una nell’altra e vedono il mondo allo stesso modo”, ha affermato Ahtiainen. “Per Konecranes e Valtteri Bottas è esattamente così. È davvero un abbinamento ideale”.