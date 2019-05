L'Atalanta in Champions, è storico. Milan out, sorride l'Inter. Empoli in B

Atalanta e Inter in Champions League, Empoli retrocesso in serie B. Sono i verdetti espressi dall'ultima giornata del campionato di serie A. Altalena di emozioni su tutti i campi. Alla fine il successo dell'Atalanta sul Sassuolo (3-1) regala agli orobici una fantastica qualificazione Champions per la prima volta nella storia. A Milano la vittoria dell'Inter sul 2-1 (Icardi fallisce un rigore) manda i nerazzurri in Champions e l'Empoli in serie B. Fiorentina e Genoa terminano sullo 0-0 e sono salve entrambe. Atalanta e Inter si affiancano a Juventus e Napoli in Champions League. In Europa League vanno Milan, Roma, ai preliminari, e Lazio (vincitrice dela Coppa Italia). Assieme all'Empoli retrocedono Chievo e Frosinone. Questi i risultati e la classifica: Frosinone-Chievo 0-0 Bologna-Napoli 3-2, 43' Santander (B), 45' Dzemaili (B), 57' Ghoulam (N), 77' Mertens (N), 88'Santander (B) Torino-Lazio 3-1, 51' I.Falque (T), 53' Lukic (T), 66' Immobile (L), 80' De Silvestri (T) Sampdoria-Juventus 2-0, 84' Defrel, 91' Caprari Atalanta-Sassuolo 3-1, 19' Berardi (S), 35' Zapata (A), 53' Gomez (A), 65' Pasalic (A Cagliari-Udinese 1-2, 17' Pavoletti (C), 59' Halfredsson (U), 69' De Maio (U) Fiorentina-Genoa 0-0 Inter-Empoli 2-1, 51' Keita (I), 76' Traore (E), 81' Nainggolan (I) Roma-Parma 2-1, 35' Pellegrini (R), 86' Gervinho (P), 89' Perotti (R) Spal-Milan 2-3, 18' Calhanoglu (M), 23' Kessie (M), 28' Vicari (S), Fares (S), 66' Kessié (M, rig). Classifica: Juventus 90, Napoli 79, Atalanta, Inter 69, Milan 68, Roma 66, Torino 63, Lazio 59, Sampdoria 53, Bologna 44, Sassuolo, Udinese 43, Spal 42. Parma, Cagliari, Fiorentina 41, Genoa, Empoli 38, Frosinone 25, Chievo 17.