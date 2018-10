L'Eroica è Donna: le sfide delle "Eroiche". VIDEO

“L’unica gara è quella contro sé stessi, contro i propri limiti. Non abbiamo bisogno di competere con gli altri, ma con quello che abbiamo dentro. Ognuno è qui con una motivazione diversa, ma tutti sono qui per superare qualcosa che è dentro di sé, e forse anch’io sono qui per questo”: è questo lo spirito con cui Cristina, affetta da una malattia inguaribile, ieri mattina alle cinque si è schierata insieme ad altre cinquecento donne per la partenza della ventiduesima edizione de L’Eroica, la cicloturistica più famosa al mondo. Perché l’evento, che si svolge ogni anno a Gaiole in Chianti sulle strade bianche della provincia di Siena, è molto di più che una semplice corsa ciclistica, e sono sempre di più le ragazze che da tutto il mondo decidono di prendervi parte. “Senti di far parte di un pezzetto di storia, quella storia che hai guardato con ammirazione, quella di Alfonsina Strada” ha aggiunto la vicentina Mara”.