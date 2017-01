L'Olimpia Milano batte Pesaro ed è campione d'inverno

L'Olimpia Milano, priva degli infortunati Sanders e Simon, vince in volata (88-84) al Forum contro Pesaro. Un successo che dà morale alla squadra e consegna all'EA7 Emporio Armani il primo posto matematico nel girone d'andata con un turno d'anticipo. I padroni di casa vanno sotto anche di 12 punti nel primo quarto (chiuso 16-23), poi rimontano (a metà tempo sono sopra di 3 sul 50-47) e volano loro sino al +12 (72-60) nella terza frazione. nell'ultimo. Nei dieci minuti finali però Pesaro ha una grande reazione e arrivano sino al -2, ma i liberi di Pascolo e Abass chiudono il match. Nell'Olimpia Macvan è il miglior realizzatore con 19 punti (e 9 rimbalzi). Positive le prestazioni di Pascolo (15 punti e 8 rimbalzi), McLean (21 di valutazione con 13 punti e 8 falli subiti) e Fontecchio (10 punti e molto bene nel secondo quarto quando Milano rientra su Pesaro). Tra gli ospiti non bastano i 29 punti (7 falli subiti e 2 assist) di Jones.

“E’ stata la partita che mi aspettavo, tesa come era normale per una squadra che ci tiene a fare bene", spiega coach Repesa nel post partita. "Non mi aspettavo solo il calo di energia alla fine del terzo periodo. La vittoria è ossigeno puro per noi in questo momento. Dobbiamo trovare tranquillità e lavorare spedendo messaggi positivi". Buona la prestazione complessiva degli italiani: "Hanno fatto bene ma avrei voluto più continuità. Cinciarini e Fontecchio sono andati meglio nel primo tempo e Abass nel secondo. Pascolo è stato il più costante”. Su Macvan: "Non voglio sottovalutare nessuno, ma per noi Macvan è importante e finchè lui è stato bene abbiamo fatto buone cose. E’ un giocatore intelligente che sa passare la palla e ci aiuta nel nostro gioco. In più in difesa nonostante sia spesso undersize riesce a tenere la posizione e giocare con intelligenza. Ha avuto molti problemi fisici in questa stagione e i due rigori sbagliati nel finale sono la conferma".