L'Olimpia Milano cade in casa con Trento. Repesa: "Troppi errori"

“Finché abbiamo eseguito il nostro piano partita le cose sono andate bene. Il primo periodo siamo stati solidi in difesa e in attacco mosso bene la palla, l’abbiamo mandata dove doveva andare. Dopo i primi cambi abbiamo sbagliato molto". Cpach Jasmin Repesa analizza la sconfitta casalinga di Milano in casa contro Trento (76-66) in gara 1 delle semifinali. L'Olimpia parte bene nel primo quarto (17-10) e vola sino al +12 (29-17). Poi inizia a subire la rimonta degli ospiti: 41-38 al 20°. "Nel secondo quarto abbiamo perso Gomes tre volte e permesso a Trento di rientrare. A quel punto la partita è diventata difficile", sottolinea l'allenatore della squadra milanese.

Il secondo tempo vede i campioni d'Italia segnare solo 25 punti e cedere il fattore campo. "Abbiamo perso 21 palloni e questo ha alimentato il loro contropiede e il gioco in transizione nel quale sono veramente bravi. Ci siamo complicati la vita con il nervosismo e l’abbiamo trasmesso anche al pubblico",dice Repesa. "Ma abbiamo perso gara 1 anche con Capo d’Orlando e poi con tranquillità abbiamo ritrovato il nostro gioco. Loro sono molto atletici e dobbiamo affrontarli come abbiamo fatto nel primo quarto”.

Ora gara 2: si torna al Mediolanum Forum sabato 27 maggio (ore 20.45).