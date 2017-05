L'Olimpia Milano pareggia i conti: 1-1 con Capo d'Orlando

“Siamo andati abbastanza meglio rispetto a gara 1, siamo stati più attenti specie nella difesa in transizione. Loro sono una squadra di valore, ben allenata e hanno tanti tiratori". Coach Jamsin Repesa analizza la vittoria per 95-83 dell'Olimpia Milano contro Capo d'Orlando al Mediolanum Forum. Una vittoria fondamentale per i padroni di casa ancora privi di Rakim Sanders, per giunta con Kalnietis (trauma contusivo pregresso al gluteo destro) e Pascolo (affaticamento muscolare) non al top. Nei campioni d'Italia si vede un Cinciarini leader, l'ormai solito contributo determinante nei momenti caldi di Pascolo (15 punti in 23 minuti) e i punti pesanti di Ricky Hicman nella ripresa (17 totali e tutti nel secondo tempo).

La serie gira sull'1-1, ma ora si va a Capo d'Orlando per gara 3 e 4 in programma martedì e giovedì. "Domani (lunedì, ndr) prepareremo gara 3 bene perché ci serve subito una vittoria. Dopo la gara con Cantù avevo detto che se non fossimo stati consapevoli di non essere al top a causa della salute di diversi giocatori avremmo avuto problemi. Si è visto che qualcuno non è al meglio. Ma se siamo consapevoli di queste difficoltà allora possiamo fare bene", dice Repesa. Che racconta: "Io ho dietro la panchina tifosi che vogliono uno in campo e uno fuori senza conoscere le cose. Io penso solo a vincere ma ci sono ragazzi che ne soffrono. Pascolo è sovraccarico, Kalnietis non doveva giocare e la gente che non sa queste cose rumoreggia. Vorrei che tutti i ragazzi fossero sostenuti dal pubblico. Abbiamo problemi non gravi ma che dobbiamo gestire. L’energia i ragazzi ce la mettono. La voglia ce l’hanno però è facile sostenere tutti quando stiamo bene. Ora dobbiamo aiutarci tutti".

Il tecnico di Milano sottolinea il valore degli avversari: "Tepic ha giocato una Final Four, è stato un nazionale serba ma se tira da tre da 10 metri è chiaro che è dura; Delas è un ex MVP dei Mondiali Under 20, si è perso ma ha talento, è stato un mio giocatore, lo conosco. Lo dico per dire che giocano bene e sono allenati bene quindi dovremo fare molta attenzione”.

MILANO: Hickman 17, Pascolo 15, Cinciarini 14, Simon 14.

CAPO D’ORLANDO: Ivanovic 13, Diener 13, Tepic 12.