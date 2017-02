L'Olimpia Milano vince il derby con Brescia. Repesa: "A tratti belli"

“Era importante vincere in un momento di tante gare e viaggi. Siamo stati discontinui ma abbiamo avuto momenti buoni con difesa e contropiede e la chimica giusta". Jasmin Repesa racconta la vittoria dell'Olimpia Milano in casa (11mila spettatori al Forum) nel derby contro Brescia.

Finisce 93-79 con Cinciarini che sale in cattedra (14 punti, 17 di valutazione e un'ottima prova in regia nei momenti caldi del match) ed è un successo importante alla vigilia di una settimana molto importante per la squadra milanese.

"Ora dobbiamo già pensare alla Coppa Italia perché rappresenta un obiettivo molto importante nella nostra stagione", sottolinea il coach dell'EA7. I campioni d'Italia hanno dovuto rinunciare a Kruno Simon: "E’ ancora da valutare bene la sua situazione. Oggi era fermo, domani avrà altri esami e vedremo il suo stato. Speriamo non sia nulla di preoccupante”.

OLIMPIA MILANO-BRESCIA 93-79 (TABELLINO) EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: McLean 4, Fontecchio 12, Hickman 9, Kalnietis 5, Raduljica 7, Dragic 3, Macvan 13, Pascolo 7, Cinciarini 14, Sanders 11, Abass 8. Allenatore: Repesa. GERMANI BASKET BRESCIA: Moore 13, Berggren 6, Vitali L. 4, Landry 28, Nyonse ne, Bolis ne, Burns 13, Vitali M. 5, Moss 6, Bushati 4. Allenatore: Diana. ARBITRI: Begnis-Aronne-Di Francesco. NOTE: parziali 23-21, 42-37, 70-58. Tiri liberi: Milano 19/24, Brescia 16/19. Uscito per 5 falli: nessuno.