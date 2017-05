L'Olimpia Milano vince il derby con Cantù: ora Capo d'Orlando nei playoff

L'Olimpia Milano vince il derby contro Cantù: 89-71 grazie a un ottimo terzo periodo, quando la squadra di Repesa piazza il parziale di 25-9 che decide una partita sin lì equilibrata (primo tempo 42-45). Appena l'EA7 alza il ritmo e cresce d'intensità in difesa infatti la partita si spacca (con 7 punti pesanti di Abass nel momento del break e la regia illuminata di Kalnietis che piazza 7 assist nel suo score finale). I campioni d'Italia chiudono con 4 uomini in doppia cifra: 15 di Hickman, 13 di Pascolo e Simon e 10 di Macvan.

“Non siamo in clima playoff al 100%. Troppi giocatori hanno avuto problemi fisici e rimettere tutti a posto non è facile. Nel primo tempo eravamo poco connessi, ho dato spazio a tutti ma non c’eravamo. Sono soddisfatto però del terzo quarto perché abbiamo giocato come piace a me, non abbiamo concesso nulla e siamo stati brillanti. Ma solo per 10 minuti", spiega coach Repesa in sala stampa. Milano tra l'altro ha giocato senza Rakim Sanders, assenza precauzionale per un’infiammazione al ginocchio.

Ora i playoff con gara 1 venerdì (20.45) e gara 2 domenica (19.30) al Mediolanum Forum contro Capo d'Orlando. Repesa guarda al rush finale di questa stagione: "Sappiamo di essere un po’ indietro ma dobbiamo giocare consapevoli di questo. È importante non dimenticare mai di non essere al top. Le partite ci aiuteranno a trovare ritmo. L’anno scorso eravamo più in salute di oggi ma tecnicamente e tatticamente siamo pronti e attenti ai singoli come Sanders che anche oggi é stato fermo”.