La Juve sorride, Chiellini è recuperato. Torna con l'Inter?

La Juve sorride, Chiellini pronto per tornare in campo. Torna con l'Inter?

Il peggio oramai e passato. E dopo mesi passati a incitare i compagni dalla panchina allo Stadium, Giorgio Chiellini è a un passo dal ritorno in campo dopo l'infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro subito in agosto. Per Chiello l'obiettivo è tornare per la Champions League, anche se, scrive La Gazzetta dello Sport, "sembra molto difficile che sia presente per la sfida di andata con il Lione (26 febbraio, il ritorno è il 17 marzo). Più possibile per il match scudetto contro l’Inter in programma l’1 marzo".

La Juve sorride, Chiellini pronto per tornare in campo: troppi gol subiti dai bianconeri

La Juve ha bisogno della sua esperienza, dato che la Juve ha preso 21 gol in 22 gare. Rugani è l’unica alternativa ai due titolari Bonucci e De Ligt, quindi il ritorno di Chiellini per la squadra bianconera e per Sarri è grasso che cola. Il difensore sta attualmente lavorando sodo con un programma personalizzato assieme allo staff medico e ai fisioterapisti e a breve sarà aggregato al resto della squadra per lo sprint finale della stagione.