La Juventus a pranzo con De Cecco. Official Partner dei bianconeri. Video

De Cecco è la pasta della Juventus.

Lo storico marchio di Fara San Martino è Official Partner dei Campioni d’Italia. Per celebrare questo sodalizio, l’agenzia LoRo ha ideato un film che vede protagonisti Cristiano Ronaldo, Khedira, Matuidi, Cancelo e Bernardeschi, seduti a tavola in paziente attesa della pasta.

L’attesa è parte essenziale della produzione della pasta De Cecco e della sua qualità superiore: secondo il Metodo De Cecco, infatti, la pasta deve essiccare lentamente a bassa temperatura, per conservare tutte le caratteristiche organolettiche e nutritive del grano migliore. Gli spaghetti richiedono ben 18 ore di essiccazione, alcuni formati addirittura 36.

Ma alla fine la pasta arriva, molto gradita. Il pranzo, compreso un simpatico equivoco sulla parola “rigore” riguardante il Metodo De Cecco, è raccontato come se fosse una partita da una ben nota voce: Maurizio Compagnoni, commentatore di Sky (che ha devoluto in beneficienza alla Onlus per la ricerca in campo genetico “Insieme per Riccardo”, il compenso ricevuto per la sua prestazione).

La creatività - si legge su www.spotandweb.it - è di Roberto Scotti e Lorenzo Zordan, titolari dell’agenzia LoRo che quest’anno per De Cecco ha già realizzato il film istituzionale con Claudia Gerini; account director Sonia Rocchi.

La regia è di Andrea Linke, la fotografia è di Alessandro Dominici.

Casa di Produzione Perigeo Associati, executive producer Pietro Bonetta.

Nella realizzazione dello spot per la De Cecco ha collaborato l’ufficio marketing.

Il film, prodotto in vari formati dal 15” al 45”, è presente su tutti i canali social De Cecco e prevede, al momento, una programmazione DigitalADV. Pianifica Inmediato.