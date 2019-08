La Juventus apre una sede a Hong Kong e allarga la sua presenza internazionale

La Juventus sempre più internazionale. Con l'apertura di una branch a Hong Kong, nella parte centrale dell’area metropolitana, consolida la sua posizione di prestigio tra i nomi delle grandi squadre mondiali.

Nelle intenzioni del club, la nuova sede diverrà “un punto di riferimento” per capire passioni e aspirazioni dei fan bianconeri nella regione conquistandone di nuovi, ma anche uno strumento per conoscere le aziende e i brand che investono in sport e comunicazione, e avere un rapporto più ravvicinato con media e social locali e con gli enti governativi interessati nello sviluppo del calcio.

Come spiega PrimaOnline Federico Palomba sarà il managing director of the Hong Kong branch, che riporterà al chief revenue officer Giorgio Ricci. Insieme a Palomba ci sarà un team composto da esperti locali con differenti competenze, tra Business Development, Partnership Activation, Digital Marketing, Merchandising ed e-commerce.

Nella Regione Apac (Asia Pacifico) il club è già presente con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), 10 Juventus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda) e la squadra è reduce da un tour ultimato soltanto un mese fa.