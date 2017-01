La Juventus cade a Firenze. Chiellini: "L'anno scorso avevamo Pogba che..."

FIORENTINA-JUVENTUS. CHIELLINI: "L'ANNO SCORSO AVEVAMO POGBA, IL LEBRON JAMES DEL CALCIO"



Giorgio Chiellini ha parlato al termine del match perso contro la Fiorentina ai microfoni di Premium Sport. Ecco le sue parole: “Abbiamo sbagliato tanto nel primo tempo e subito l’aggressività della Fiorentina. Ci siamo fatti trovare impreparati. Tema ricorrente l’atteggiamento sbagliato? Mi sembra esagerato, abbiamo sbagliato 4 partite e l’abbiamo pagate care tutte e 4. Dobbiamo migliorare tanto, dobbiamo riflettere sul fatto che abbiamo fatto 4 trasferte difficili e non abbiamo fatto punti: dobbiamo cambiare questo andazzo. Ci manca ancora qualcosa per essere la squadra che ammazza il campionato. Con tutto il rispetto per le avversarie non è da Juve non fare punti in tre trasferte tra Milano e Firenze. Il nostro segreto è sempre stato il lavoro, abnegazione e spirito di sacrificio”. E’ un problema di testa o logorio fisico?

“Ogni squadra credo che trovi il suo equilibrio piano piano e noi non siamo ancora riusciti a trovarlo. Non abbiamo trovato un equilibrio che ci permetta di essere solidi. Abbiamo cambiato dei giocatori, siamo una squadra diversa e bisogna lavorare per trovare questo equilibrio entro marzo. Ora siamo una squadra come le altre, che vince e perde.

Noi non siamo abituati a perdere quattro trasferta perchè noi siamo la Juve”. Quanti problemi ha creato Kalinic e la Fiorentina? “La Fiorentina è una squadra che crea problemi pechè ti porta fuori posizione. Quando non dai punti di riferimento, crei dei buchi dove Kalinic è bravissimo a buttarsi e l’emblema è il primo gol”. Difficoltà dei giocatori più tecnici? “No. Sono equilibri, metrature, spazi, caratteristiche. L’anno scorso avevamo un giocatore che era il LeBrom James del calcio, Pogba naturalmente, che anche quando non si vedeva era impressionante. Ci stiamo lavorando. Il mister è una persona intelligente e siamo consapevoli dei nostri difetti, ma non da ora”.



Fiorentina-Juventus, Allegri: "Brutto stop, bisogna saper battagliare con chi fa la gara della vita"



"Nessuno poteva immaginare di poter vincere il campionato a gennaio", spiega Massimiliano Allegri, dopo la quarta sconfitta in campionato (in precedenza i ko di San Siro con Inter e Milan e quello di Marassi col Genoa). Il campionato era aperto anche prima di questa gara, anche se "abbiamo una gara da recuperare e possiamo sempre andare a +4". Sulla sconfitta contro la Fiorentina. "Quando si perde non fa mai bene. Abbiamo fatto un brutto primo tempo - analizza Allegri -, siamo stati poco lucidi nella gestione della palla e abbiamo subito il loro pressing. Nella ripresa siamo andati meglio, si poteva pareggiare, anche se devo fare i complimenti alla Fiorentina perché ha fatto una bella gara. Questo è un brutto stop ma bisogna sempre essere pronti a battagliare contro queste squadre che contro di noi giocano alla vita, come Genoa e Fiorentina, che oggi giocava la partita dell'anno perché si presentava in una situazione di media classifica, lontano dall'Europa. Ora c'è da restare sereni, da qui al 28 maggio saranno tutte battaglie da vincere contro squadre che vorranno sempre fare la partita dell'anno contro di noi". L'esclusione di Pjanic e l'arbitraggio. "Perché Pjanic non dall’inizio? Nell’allenamento di ieri mattina ha avuto un problemi e non ho voluto rischiarlo. Se le decisioni arbitrali influenti? Sono cose che dovete vedere voi con i filmati: posso solo dire che il tempo di gioco effettivo è stato poco sia nel primo sia nel secondo tempo, perché ci sono stati tanti falli. Una partita di calcio non può avere 45 minuti di gioco effettivi... Se mi è piaciuto l'arbitraggio? Ha fischiato quello che ha visto, accettiamo, anche perché non possiamo fare altro".



FIORENTINA-JUVENTUS 2-1 IL TABELLINO (primo tempo 1-0)



MARCATORI: 37' pt Kalinic (F); 9' Badelj (F), 13' st Higuain (J)

FIORENTINA (3-5-1-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa (36'st Tello), Vecino, Badelj, Borja Valero (40'st Ilicic), Maxi Olivera; Bernardeschi (31'st Cristoforo); Kalinic. (Lezzerini, Sportiello, De Maio, Zarate, Tello, Salcedo, Hagi, Babacar, Milic, Tomovic). All. Paulo Sousa

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Barzagli (35'st Mandzukic), Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Khedira, Marchisio (32'st Rincon), Sturaro (15'st Pjaca), Alex Sandro; Dybala, Higuain. (Neto, Audero, Pjanic, Hernanes, Asamoah, Rugani). All. Allegri 5

ARBITRO: Banti di Livorno

NOTE: ammoniti Sturaro, Vecino, Chiellini, Chiesa, Alex Sandro, Bonucci, Kalinic, Dybala. Angoli: 7-3 per la Juventus. Recupero: 1'; 6'.