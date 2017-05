La Lazio vince ancora, l'Inter cade in casa del Genoa. Sassuolo-Fiorentina 2-2

La Lazio continua a volare, l'Inter cade in casa del Genoa, la Fiorentina pareggia a Reggio Emilia contro il Sassuolo, vincono Empoli e Crotone, pareggia il Palermo in casa del Chievo ma retrocede comunque. Partita senza storia all'Olimpico gia' dopo appena 18'. Keita aveva portato avanti la Lazio, Skriniar commette fallo da rigore e si fa espellere lasciando in dieci la Samp, permettendo alla squadra di Inzaghi di dilagare. Immobile su rigore, Hoedt, poi Anderson ancora su rigore e De Vrij (nel frattempo rete della bandiera di Linetty) fanno andare al riposo le due squadre sul 5-1. Nella ripresa, ancora gol con Lulic e Immobile, poi Quagliarella con una doppietta fissa il punteggio sul 7-3 finale. Terza sconfitta di fila e quinta nelle ultime sei (solo un pari) per l'Inter che sembra alla deriva e lontana dall'Europa. I tre punti per i rossoblu' arrivati grazie ad una rete dell'ex Pandev permettono alla squadra di Juric di respirare in classifica e di tornare a vincere dopo oltre due mesi. Nel finale, Lamanna ha parato un rigore calciato da Candreva (Icardi sostituito poco prima). La Fiorentina manca probabilmente l'ultimo treno per l'Europa visto che a Reggio Emilia contro il Sassuolo non va oltre il 2-2. Non basta una rete di Chiesa dopo che Consigli aveva parato un rigore e il conseguente tap in a Kalinic. Nella seconda parte della ripresa, pari con Politano su rigore (espulso Rodriguez nell'occasione) e gol firmato da Iemmello per il Sassuolo che viene raggiunto all'ultimo respiro da Bernardeschi. L'Empoli entra in campo con molta determinazione e batte il Bologna 3-1 mantenendo la stessa distanza dal Crotone (+4). In gol i difensori: Croce, poi Pasqual e ad inizio ripresa Costa. Verdi aveva segnata la rete del momentaneo 1-1 per i felsinei. Il Crotone continua a stupire (quarta vittoria nelle ultime sei) e passa a Pescara grazie alla rete del neo entrato Tonev. Il Palermo, per via degli altri risultati e del contemporaneo pari in casa del Chievo (decidono un rigore di Pellissier e il pari firmato da Goldaniga), deve registrare la retrocessione aritmetica in serie B.