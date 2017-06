La Porsche fa sua la 24 Ore di Le Mans. Si tratta della terza affermazione consecutiva. A trionfare e' stata la 919 Hybrid n.2, condotta da Timo Bernhard, Earl Bamber e Brendon Hartley, che nelle prime fasi della corsa sono stati alle prese con un problema all'assale anteriore. Grandi protagoniste della corsa le vetture LMP2: secondo posto per l'Oreca 07 Gibson n.38, della DC Jackie Chan Racing di Ho-Pin Tung, Oliver Jarvis e Thomas Laurentche che ha condotto la gara per diverso tempo dopo il ritiro della 919 Hybrid n.1. A completare il podio l'Oreca 07 Gibson n.13, preparata dalla Rebellion Racing e affidata a Nelson Piquet Junior, David Heinemeier Hansson e Mathias Beche. Debakle della Toyota: la TS050 Hybrid n.7, dopo aver dominato nella prima parte della corsa, e' stata fermata da un problema al cambio. Non e' andata meglio alla TS050 Hybrid n.9, danneggiata da una foratura.