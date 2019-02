Laureus World Sports Awards 2019, Oscar dello sport in diretta su Sky

Per il terzo anno consecutivo sarà la Salle des Ėtoiles dello Sporting Club di Monte-Carlo a ospitare, lunedì 18 febbraio, i Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport. La 20esima edizione vede Sky Sport in prima linea per documentare con immagini e interviste esclusive quanto di meglio lo sport mondiale possa offrire.

Lunedì 18 febbraio, alle ore 19.00, la cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. Nel corso della serata collegamenti anche su Sky Sport 24, che trasmetterà dal red carpet le interviste raccolte da Valentina Fass con i più grandi campioni di ieri e di oggi. Interviste e collegamenti live, in onda a partire già da domenica 17 febbraio, per non perdersi neanche un attimo della marcia di avvicinamento alla più prestigiosa premiazione di sport a livello mondiale.

I Laureus World Sports Awards, la cui prima edizione si è tenuta, sempre a Monte-Carlo nel 2000, ed è passata alla storia per il discorso di Nelson Mandela secondo cui “lo sport ha il potere di cambiare il mondo”, presentano un vero Parterre de rois tra academy member, ambasciatori e nominati. La cerimonia di premiazione sarà presentata dall’attore James Marsden (X-Men, Westworld, Hairspray). A difendere i colori italiani ci saranno Sofia Goggia, nominata nella categoria Laureus World Breakthrough of the Year (rivelazione dell’anno), e Francesco Molinari, il cui contributo è stato determinante per la candidatura del Team europeo della Ryder Cup nella categoria Laureus World Team of the Year (squadra dell’anno). La cerimonia dei Laureus World Sports Awards è la vetrina utile per valorizzare il lavoro di Laureus Sport for Good, la fondazione che supporta più di 150 progetti in oltre 40 Paesi nel mondo per sostenere i minori a rischio di devianza attraverso l’uso positivo della pratica sportiva.