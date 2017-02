Lazio, Keita non si presenta alla convocazione di Inzaghi con l'Inter



Lazio e Keita Baldé torna la tensione. L'attaccante, di ritorno dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione del suo Senegal, avrebbe dovuto presentarsi a Milano per Inter-Lazio di Coppa Italia. Simone Inzaghi lo voleva in panchina a San Siro ("Sono tutti convocati, compreso Keita", aveva detto alla vigilia del match, salvo poi depennarlo dalla lista nella tarda mattinata di martedì). Ma il 21enne attaccante non si è presentato. Nota stonata nel passaggio del turno che porterà gli aquilotti in semfinale.



KEITA, LAZIO: TRA RINNOVO BLOCCATO E IL CALCIOMERCATO



Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, era pronto tra l'altro con una nuova proposta di rinnnovo del contratto: 2 milioni di euro all'anno per convincere Keita ad andare oltre l'attuale scadenza (nel 2018). Ma è chiaro che il nuovo caso aumenta le difficoltà nel matrimonio tra il giocatore e la Lazio. Keita è seguito dal Milan (cinese, Fassone-Mirabelli: aspettando il closing...) e non dispiace anche alla Juventus. La Lazio comunque non fa sconti: 30 milioni per il suo cartellino.