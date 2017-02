Le Iene sfidano Valentino Rossi. E il Dottore...

Le Iene sfidano Valentino Rossi



Le Iene Show contro il Dottore. Stefano Corti e Alessandro Onnis sfidano ai videogame in una gara di Motogp il campione Valentino Rossi. Nel corso del “gran premio”, per ostacolare e distrarre il fuoriclasse della Yamaha i due inviati gli rivolgono alcune domande, dalla carriera alla vita privata.



VALENTINO ROSSI A LE IENE: ECCO ALCUNI PASSI DELL'INTERVISTA



Valentino: Scegliamo i piloti ufficiali. Chi prendi?

Iene: Io voglio Valentino.

Valentino: Te prendi me e io prendo…

Iene: Tu chi prendi? Siamo molto curiosi…Secondo noi dovresti prendere uno dei primi tre dell’anno scorso.

Valentino: Lorenzo, io o Marquez…? Ok (ndr, ride). Io prendo Lorenzo.



Iene: Ricominceresti la tua carriera da capo?

Valentino: Sarebbe bello, più che altro perché avrei 16 o 17 anni.



Iene: Cosa cambieresti?

Valentino: Delle volte…tanti errori, gare buttate via, Mondiali. Vincerei i due mondiali di Valencia.

Iene: Nella tua carriera ti ha fatto arrabbiare di più Biaggi, Marquez o Lorenzo?

Valentino: (ndr, ride) Con Biaggi c’è stata una grande rivalità, quindi forse direi Biaggi.

Iene: In caso di vittoria del decimo Mondiale come festeggeresti?

Valentino: Non lo so.

Iene: Non succede, ma se succede, continuerai a gareggiare o no?

Valentino: Mi piacerebbe avere questo problema sinceramente. Ho un contratto di due anni, quindi, corro per due anni.

Iene: Nel paddock c’è del nonnismo verso i nuovi arrivati?

Valentino: Poco. Non è più come i vecchi tempi. Quando ero piccolo io c’era più nonnismo. Adesso i piloti giovani che arrivano sono più spavaldi. Hanno meno rispetto per i vecchi.

Iene: La volta che hai fatto arrabbiare di più tuo padre Graziano?

Valentino: Una volta da piccolino i carabinieri mi hanno ritirato lo scooter . Quando sono tornato a casa ho detto che mi avevano ritirato lo scooter e Graziano era già abbastanza arrabbiato. Ho preso l’ape e il giorno dopo mi hanno ritirato anche l’ape. Lì si è arrabbiato moltissimo.

Iene: Quando gareggi, cosa dici quando parti?

Valentino: M inc***o, mi insulto, dico le parolacce.

Iene: Nel calcio ormai è quasi d’obbligo l’astinenza dal sesso prima delle partite. Tu prima di una gara hai mai consumato?

Valentino: Sì, mi è capitato.

Iene: Hai mai fatto una follia per amore?

Valentino: Chilometri in macchina per raggiungere le morose.

Iene: “Dalle morose” nel senso che facevi un tour?

Valentino: No, nel senso una per volta (ndr, ride).

Iene: Sei mai stato rifiutato da una donna?

Valentino: Sì. Mi è capitato più di una volta.

Iene: Prima o dopo il successo?

Valentino: Durante.

Iene: A 38 anni nessun erede. Ci pensi ogni tanto?

Valentino: Sì, mi piacerebbe avere un figlio prima o poi. Piano piano. Facendo questa vita è sempre difficile.

Iene: Baratteresti mai un Mondiale con uno scudetto dell’Inter?

Valentino: No, non posso. È una cosa troppo grande.

Iene: Dei 9 campionati Mondiali il più bello qual è stato?

Valentino: Il più bello è stato il primo con la Yamaha.



Le Iene sfidano Rossi alla Play. Corti: “E ti accorgi che fai schifo contro di lui”



“Quando gareggi in moto con Valentino – anche se alla Play – e ti accorgi che fai schifo” scrive poi la Iena Stefano Corti su Facebook, pubblicando una foto della sfida al pesarese.



VALENTINO ROSSI E I DUBBI ALLA VIGILIA DEL MONDIALE MOTOGP



Valentino Rossi è reduce dai test in Australia (Phillip Island) dove è uscito con poche certezze. "Non sono soddisfatto, abbiamo lavorato molto, ma senza trovare una soluzione perché dopo un po' di giri rallentiamo troppo. I tempi sono indicativi, gli altri sono tutti veloci e dal Qatar dovremo trovare altre vie per stargli vicino", ha detto il campione della Yamaha che ha visto volare Marquez e la Honda (fortissimi sul passo gara) e partire molto forte il suo nuovo compagno di squadra, Maverick Vinales (velocissimo sul giro). “La moto non è male, abbiamo lavorato sull'elettronica, il motore è piuttosto buono ma ancora c'è da fare", la conclusione del Dottore alla Gazzetta dello Sport. Resta anche qualche settimana per sistemare la M1 alla vigilia di un campionato MotoGp in cui Valentino Rossi sogna di trionfare, conquistando il decimo titolo mondiale della sua carriera.