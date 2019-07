Le stelle del nuoto si sfidano nella Isl: a Las Vegas finale show a dicembre

La diciottesima edizione dei campionati mondiali di nuoto si è appena conclusa a Gwangju in Corea del Sud, ma la febbre per lo sport dell'acqua continua a essere altissima. Tra qualche mese, per la precisione a ottobre, un altro evento di portata mondiale animerà la vita delle piscine. Si tratta della ISL (International Swimming League), una nuova competizione a squadre che vedrà coinvolti gli atleti e le atlete più forti del mondo. Volendo fare un paragone calcistico, si tratta della Champions League del nuoto: solo i migliori possono partecipare.

La sfida tra l'élite natatoria internazionale è stata ideata dal magnate ucraino Konstantin Grigorishin e, dopo una serie di scontri incrociati, culminerà con la finale-show di Los Angeles del 20-21 dicembre. Ad affrontarsi saranno quattro team europei e quattro statunitensi con tre tappe negli Usa (Indianapolis, Dallas, Washington DC) e tre in Europa (Napoli, Budapest, Londra): l'intento è di aumentare la spettacolarizzazione delle gare con una copertura televisiva in mondovisione che consentirà al nuoto di diventare uno degli sport più seguiti a livello mediatico.

Il resto, ovviamente, lo faranno i protagonisti delle piscine.

Ma chi sono le stelle che si daranno battaglia? Al momento, la lista dei campioni che hanno accettato questo straordinario 'challenge' mette i brividi. Ci sono campioni olimpici e primatisti del mondo, ci sono miti e giovani talenti: Katinka Hosszu, Federica Pellegrini, Cate Campbell, Sarah Sjostrom, Mireia Belmonte, Katie Ledecky, Adam Peaty, Nathan Adrian, Ryan Murphy, Chad Le Clos, Kyle Chalmers, Florent Manaudou.

La macchina organizzativa è partita da tempo, tutti i dettagli di questo fantastico appuntamento sportivo verranno ufficializzati nel corso di una conferenza stampa che si terrà a settembre.