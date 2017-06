LeBron James casa vandalizzata, campione denuncia "razzismo"

Usa: casa LeBron James vandalizzata, campione denuncia "razzismo"



"Il razzismo sara' sempre presente nel mondo, fara' sempre parte dell'America". Con una riflessione amara e disillusa, LeBron James ha commentato l'episodio vandalico che ha preso di mira proprio la sua casa in California. La polizia di Los Angeles ha aperto un'indagine, bollando il crimine come un reato dettato dall'odio razziale. Da quanto riporta il sito di gossip americano, TMZ, sembra infatti che nel cancello anteriore della sua abitazione, qualcuno abbia scritto con lo spray una frase offensiva nei confronti dei neri.



LeBron James Scritte razziste, vandali a casa. Aperta un'indagine



"Sapete, l'odio in America, specialmente per gli afroamericani, viene sperimentato ogni giorno", ha continuato il campione di basket, che oggi con i suoi Cleveland Cavaliers affrontera' ancora una volta i Golden State Warriors in gara 1 delle finali NBA. James non era in casa al momento del vandalismo, perche' impegnato negli allevamenti. "Sono seduto qui alla vigilia di uno degli eventi sportivi piu' grandi e il tema della razza ritorna di nuovo", ha commentato ancora durante una conferenza stampa, dicendosi comunque rassenerato nel sapere la sua famiglia al sicuro. LeBron, ormai una icona della pallacanestro, ma anche un personaggio molto amato fuori dal campo, ha spesso affrontato il tema del pregiudizio razziale durante la sua carriera, denunciando piu' volte che il "razzismo ancora esiste". Il campione del Cavaliers ha comprato la casa di Los Angeles nel 2015, pagandola circa 20.9 milioni di dollari.