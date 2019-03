LeBron supera Michael Jordan. E' lui il quarto marcatore Nba della storia

LeBron James sempre più nell'Olimpo Nba.

Ora ha ufficialmente scavalcato Michael Jordan al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre.

In una serata amara per i Lakers, battuti in casa da Denver 115-99 e sempre piu' lontani dai playoff, LeBron James ha messo a referto 31 punti ma soprattutto ha raggiunto quota 32.293 punti in carriera, superando il suo idolo Michael Jordan.

Ora LeBron e' dietro solo a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punti), Karl Malone (36.928) e Kobe Bryant (33.643).