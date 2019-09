HAMILTON, 'LECLERC ERA TROPPO VELOCE IN RETTILINEO'

"La battaglia è stata lunga anche se non particolarmente movimentata, ci ho provato, ho dato tutto, ma lui era troppo veloce in rettilineo". Lo ha detto il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, a Sky al termine del Gp d'Italia. "Le gomme stavano finendo a fine gara e Bottas mi stava superando, poi mi sono girato...Leclerc era troppo veloce in rettilineo anche con il drs aperto e non potevo farci nulla", ha aggiunto Hamilton.

Leclerc trionfa al Gp Monza 2019: Ferrari vince dopo 9 anni. Hamilton ko

Charles Leclerc si prende il Gp d'Italia sul circuito di Monza, una gara iconica, che il pilota monegasco ha sempre sognato di vincere. Gara straordinaria per strategia e modo di guidare, quasi oltre le regole in alcuni frangenti ma che ha fatto balzare la marea rossa sugli spalti e davanti alla tv. Wekend perfetto con pole e successo nella gara di casa a distanza di 9 anni da Alonso nel 2010.

Leclerc vince il Gp Monza 2019. Trionfo Ferrari. "Mamma mia, mamma mia"

"Mamma mia, mamma mia. Grazie di tutto. Siete i migliori", ha urlato Charles Leclerc in radio a fine gara, con Mattia Binotto team principal della rossa che gli ha risposto: "Oggi sei perdonato", con riferimento alla strategie che il monegasco aveva disatteso sabato a scapito di Sebastian Vettel che a causa di un errore ha chiuso solo 13esimo, complice anche una penalizzazione. Con questo successo oltre alla vittoria, Leclerc ha anche ottenuto il sorpasso sul compagno in classifica piloti. Leclerc è scattato in testa ed ha resistito anche al limite del regolamento a tutti gli attacchi delle due Mercedes, prima Lewis Hamilton e poi Valtteri Bottas, che alla fine ha chiuso al secondo posto, davanti al compagno campione del mondo. Peccato per Sebastian Vettel che al 6° giro ha commesso un errore in ingresso alla Ascari. Poi il problema è anche stato quando entrando in pista ha ostacolato Lance Stroll, la cui ruota anteriore destra gli ha anche danneggiato il musetto. Lo stesso canadese intralcia Pierre Gasly e penalizzazione con Vettel che è rientrato ai box per sostituire il pezzo danneggiato e poi penalizzato, è stato costretto ad un'altra sosta con stop and go e ulteriore perdita di tempo che gli ha compromesso la gara.

GP ITALIA 2019, LECLERC TRIONFA DAVANTI A BOTTAS ED HAMILTON

Trionfo Ferrari a Monza con Charles Leclerc. Il pilota monegasco della rossa vince davanti alle Mercedes di Valterri Bottas e Lewis Hamilton il Gp d'Italia e riporta la scuderia di Maranello sul gradino più alto del podio sul tracciato brianzolo dopo nove anni: l'ultimo successo era stato di Fernando Alonso nel 2010. Per Leclerc è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Spa una settimana fa. Ottima prestazione anche per la Renault di Daniel Ricciardo che ha chiuso al quarto posto davanti al compagno di scuderia Nico Hulkenberg e alla Red Bull di Alexander Albon. Settima posto per la Racing Point di Sergio Perez davanti all'altra Red Bull di Max Verstappen. Nona l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, ancora a punti, mentre chiude decima la McLaren di Lando Norris. Male l'altra Ferrari di Sebastian Vettel, solo 13esima, e 15esima l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.

GP MONZA 2019, VETTEL, 'NON SONO CONTENTO DI ME STESSO'

"Non sono contento di me stesso, ho perso il posteriore entrando in curva, poi l'ho riperso di nuovo, dopodiché la gara era compromessa. Ho faticato a ripartire, era impossibile vedere chi arrivava da sinistra e sono rimasto un po bloccato sul cordolo". Lo ha detto il pilota della Ferrari Sebastian Vettel a Sky al termine del Gp d'Italia che ha chiuso al 13esimo posto. "Eri di cattivo umore per quanto successo ieri? No, ero di buon umore, non credo abbia avuto impatto quello che è avvenuto ieri", ha aggiunto Vettel.