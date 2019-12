Lega A, Giancarlo Abete commissario. Gravina: "Traghettatore, persona oltre ogni dubbio e sospetto"

GRAVINA, 'ABETE TRAGHETTATORE LEGA A, PERSONA OLTRE OGNI DUBBIO E SOSPETTO'

''Giancarlo Abete è una persona di grande equilibrio e di esperienza che già conosce il nostro mondo perfettamente e così le dinamiche della Lega calcio di Serie A. E' una figura equidistante che merita rispetto, è una garanzia oltre ogni ragionevole dubbio e sospetto''. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in conferenza al termine del Consiglio Federale commentando la nomina di Giancarlo Abete a commissario della Lega calcio di Serie A. ''Ho sentito il presidente Abete che si ritiene un traghettatore con incarico a tempo senza possibilità di rivendicare prospettive di ruoli futuri. L'auspicio è che la Lega A, nel più breve tempo possibile proceda ad individuare la sua nuova governance'', ha aggiunto Gravina.

GRAVINA Ai PRESIDENTI, 'ANDARE OLTRE TENSIONI PERSONALI'

''Siamo molto attenti al fatto che sia un confronto democratico e che si vada oltre alle tensioni personali che non fanno bene al calcio, alla Lega e alle persone''. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale che ha nominato Giancarlo Abete commissario della Lega di Serie A.

GRAVINA, 'DIRITTI TV? DEVE ESSERE AFFRONTATA DA NUOVA GOVERNANCE'

''Il commissario Abete avrà la rappresentanza legale della Lega di A. Se si occuperà dei diritti tv? E' uno dei nodi cruciali attorno al quale la Lega deve fondare il suo futuro e quindi deve essere affrontato da una governance stabile e democraticamente eletta. Siamo molto attenti affinché ci sia una elezione e un confronto democratico, nella speranza che si vada al di fuori di tensioni di tipo personale". Sono le parole del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina al termine del consiglio federale odierno che ha nominato Giancarlo Abete commissario della Lega di A.

Lega Serie A, Giancarlo Abete commissario

Il consiglio federale della Federcalcio ha nominato Giancarlo Abete commissario della Lega di Serie A. L'ex presidente della Figc assume l'incarico dopo le dimissioni del professor Mario Cicala.

GIANCARLO ABETE: DALLA PRESIDENZA FIGC A COMMISSARIO LEGA SERIE A

Nato a Roma, classe '50, Giancarlo Abete vanta una lunghissima esperienza nel mondo del calcio. Entrato in Federazione verso la fine degli anni Ottanta, ricopre l'incarico di capo del settore tecnico prima di assumere la presidenza della Lega di serie C nel 1990, rimanendovi fino al 1997. Vicepresidente della Figc e capodelegazione della vincente spedizione italiana ai Mondiali di Germania 2006, il 2 aprile 2007 viene eletto come massimo dirigente del calcio italiano dopo il commissariamento di Pancalli. Nel 2011 arriva anche l'elezione a vicepresidente Uefa mentre nel 2013 viene confermato alla presidenza della Figc. Si dimettera' a giugno 2014, dopo l'eliminazione dell'Italia nella fase a gironi del Mondiale brasiliano. Eletto consigliere federale in quota Lega Pro nel novembre 2016, il 9 maggio 2018 viene scelto da Lnd, Lega Pro, Aic e Aia come candidato alla presidenza Figc ma per una questione di limite di mandati non puo' proseguire la sua corsa. Abete, che e' stato anche deputato per la Democrazia Cristiana fra il 1979 e il 1992, e' anche imprenditore nel settore grafico, editoriale e dell'informazione.