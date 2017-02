Lega di A: nessun accordo, rinvio elezione presidente al 2 marzo



L'assemblea elettiva della Lega di Serie A si è conclusa con una fumata nera. I 20 presidenti delle formazioni della massima serie non sono riusciti a trovare una posizione comune su chi dovrà sostituire Maurizio Beretta come presidente della Lega di A.

Restano distanti le posizioni tra i 13 club medio-piccoli e le big, che cercheranno una soluzione nei prossimi giorni. L'assemblea rimane aperta in attesa che i presidenti si incontrino di nuovo in via Rosellini il prossimo giovedi' 2 marzo. Nella seduta odierna non si e' nemmeno svolto uno scrutinio, in quanto i presidenti hanno preferito procrastinare alla prossima seduta anche le decisioni riguardanti il vice presidente di Lega, l'elezione del Consiglio di Lega e i due rappresentanti della Lega Calcio al Consiglio Federale.



LEGA SERIE A, SUL TAVOLO C'ERA SOLO IL NOME DI BERETTA



Agli atti risulta che non c'era un altro nome sul tavolo oltre a quello dell'attuale presidente Maurizio Beretta. Beretta è in carica dal 25 agosto 2009. Nelle scorse settimane si era parlato di Adriano Galliani (che ha smentito) e Walter Veltroni (che ha declinato la candidatura).