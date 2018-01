Lega Serie A, Tavecchio a un passo dalla presidenza. E il 'nemico' Tebas ad

Carlo Tavecchio presidente della Lega Serie A: siamo a un passo dal clamoroso colpo di scena. Si va verso l'accordo con l'avvocato spagnolo Javier Tebas, ora presidente della Liga, come ad. Lo svela Repubblica secondo cui ci sarebbe un'intesa tra Lotito e Cairo dietro la prossima fumata bianca nella Confindustria del pallone.riformisti, Agnelli con Cairo e la Roma, tutti contro Lotito. Il commissario Carlo Tavecchio "scade" il 29 e proprio quel giorno potrebbe diventare presidente della Lega di A. Con buona pace di Malagò... Lotito spinge da tempo per votare il numero uno della Lega prima che venga nominato un altro commissario: infatti il presidente della Lazio vuole tornare in consiglio federale (e, stando ai rumors di Repubblica, sogna di fare il vicario Figc). Cairo caldeggia l'assunzione, per oltre un milione all'anno più benefit, di Javier Tebas, ora n.1 della Liga di Spagna. La nomina di Tabes farebbe scalpore: proprio lui che si er opposto, durante le riunioni delle Leghe europee, ai quattro club italiani in Champions League. Non solo: Mediapro ha fatto un' offerta come intermediario per i diritti tv del campionato: e Mediapro è legata a Tebas e ai diritti tv spagnoli.

La fumata bianca dunque porterebbe dunque alla grande coalizione con Tavecchio presidente di Lega, Tebas ad, Lotito e Fassone consiglieri federali, Marotta, Giulini, Percassi, Romei e Lotito consiglieri di Lega.