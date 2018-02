Lega Serie A, Tebas presidente: verso l'accordo Cairo-Lotito

Lega serie A, sarà Javier Tebas il presidente? Secondo quanto riporta Repubblica, crescono le chances dello spagnolo. "I club riformisti sono sette (Juve, Roma, Inter, Sassuolo, Samp, Fiorentina, Samp) e si oppongono al progetto di Lotito e dei suoi alleati di votare adesso. Anche a Cairo non piace il commisariamento di Malagò e poi vuole fare votare lo spagnolo Javier Tebas come amministratore delegato della Lega di serie A, una carica nuova nel panorama italiano".

Insomma, a pochi giorni dalla vendita dei diritti tv della serie A alla spagnola Medapro (che ora tratterà con Sky, Mediaset e i soggetti disposti a trasmettere il campionato nei prossimi tre anni), un altro personaggio iberico potrebbe entrare nel calcio italiano. Javier Tebas "ha simpatie franchiste, è presidente della Liga professionale di Spagna che vorrebbe rinnovargli il contratto (guadagna 629.033 euro fissi più circa 200.000 variabili), ed è amico e socio in affari di Jaume Roures, catalano e indipendentista, l'uomo che con Mediapro ha fatto ricco il calcio spagnolo e ora è approdato anche in Italia", prosegue Repubblica secondo cui "la scelta di Tebas, quindi, fa discutere. C'è aria di conflitto di interessi e in più il n.1 della Liga per sbarcare a Milano ha chiesto un milione e duecentomila (netto) per sé e 600.000 euro (netti) per il suo braccio destro. Tebas oggi è a Roma, in gran segreto, e con Lotito sta facendo colloqui riservati in alcuni hotel del centro. Cairo ci tiene molto a lui, conoscendo bene il mercato del calcio in Spagna e avendo anche interessi editoriali. In corsa c'è (o c'era vista la piega che sta prendendo la vicenda) per diventare ad, anche Luigi De Siervo, ora a Infront Italia, l'uomo che ha portato nelle casse dei presidenti 1500 milioni. Probabile che alla fine venga scelto Tebas, il cerchio di Cairo è quasi chiuso".

MALAGO', DIRITTI A MEDIAPRO? FATTO BUON LAVORO PRIMA

"Siamo stati fortunati, evidentemente avevano fatto un buon lavoro prima". Giovanni Malagò, presidente del Coni e commissario della Lega A, commenta così da Pyeongchang l'assegnazione agli spagnoli di Mediapro dei diritti tv della serie A per il triennio 2018-2021. Il capo dello sport italiano ha aggiunto di avere "seguito l'assemblea della Lega in diretta" da Pyeongchang, dove sta seguendo gli azzurri che da dopodomani saranno impegnati nelle Olimpiadi invernali.