Caniggia, da Maradona a Charlotte: che fine ha fatto l'antieroe di Italia '90?

Anche se lo scorso 9 gennaio ha compiuto 50 anni, tutti gli italiani lo ricordano per aver infranto i loro sogni, in quel fatidico 3 luglio del 1990. Nella semifinale dei mondiali, il gol di testa di Caniggia ha annullato il vantaggio di Schillaci, costringendo gli azzurri ad andare ai calci di rigore. Gli errori di Serena e Donadoni hanno negato l'accesso alla finale alla squadra di Azeglio Vicini, che chissà quante volte ha maledetto quel gol di Caniggia... che peraltro era il primo subito da Walter Zenga nel torneo!

Negli ottavi di finale, “il Figlio del Vento” aveva realizzato un altro gol pesantissimo, eliminando il Brasile: magico assist di Maradona, dopo una serpentina tra i difensori verdeoro, e finalizzazione dell'attaccante nato a Henderson, nella provincia di Buenos Aires, freddissimo nel dribblare il portiere Taffarel prima di mettere il pallone in rete.

Quella tra Maradona e Caniggia era un'intesa molto profonda, che aveva iniziato a formarsi nel 1987, quando Claudio Paul aveva debuttato in nazionale, proprio contro l'Italia. L'amicizia tra i due andava ben oltre il campo di gioco. Entrambi finirono nei guai a causa della droga, una circostanza che Diego nel film “Maradona by Kusturica” associa proprio a Italia '90 e a quella finale tra gli azzurri e la Germania che, a suo modo di dire, era stata concordata da Blatter e Matarrese: “Decisero di farmela pagare. Le accuse di doping riguardavano soltanto Maradona e Caniggia. Accuse mai ripetute contro altri giocatori. Come se tra i giocatori italiani nessuno avesse mai preso neanche un´aspirina".

Se quanto accaduto a Maradona durante il mondiale '94 è ben noto agli appassionati di calcio, forse non tutti ricordano le vicissitudini di Caniggia, risalenti ad un anno prima. Risultato positivo alla cocaina dopo Roma-Napoli del marzo '93, l'attaccante argentino venne squalificato per 13 mesi, sanzione che chiuse la sua prima esperienza italiana.

Per la verità, un problema analogo si era verificato nel 1989, quando Caniggia giocava nel Verona, la società che lo aveva acquistato dal River Plate per tre miliardi di lire dell'epoca. Nel corso di un'indagine sull'uso della cocaina nella “Verona Bene”, Caniggia era stato sentito insieme alla cantante Patty Pravo, mentre era stato arrestato Lele Mora, allora ancora noto con il suo vero nome di battesimo (Dario) e impegnato nella professione di parrucchiere. Fermo per quattro mesi a causa di una frattura, l'ex River lo aveva conosciuto proprio per via della sua celebre acconciatura bionda.

Tra l'esperienza di Verona e quella di Roma, Caniggia aveva vestito con successo la maglia dell'Atalanta. In tre stagioni bergamasche, ha firmato 26 gol in 85 presenze, contribuendo a due qualificazioni della Dea alla Coppa Uefa. Nella stagione 1990/91, l'Atalanta era arrivata fino ai quarti di finale, dove aveva perso il derby italiano contro l'Inter di Matthaus, Klinsmann e Brehme, che poi si sarebbe aggiudicata il trofeo battendo in finale un'altra italiana: la Roma.

Chiusa amaramente l'esperienza italiana, ha giocato per una stagione nel Benfica, per poi tornare in Argentina e vestire la maglia del Boca Juniors. Nel 1999/2000 ha disputato un'altra stagione con l'Atalanta, ma in Serie B.

A Bergamo ha fatto amicizia con Doni, con il quale era solito sfidarsi in gare di velocità in auto. Gioco pericoloso, infatti una volta il centrocampista ha investito accidentalmente il cane del tecnico Vavassori, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il bomber argentino in seguito si è rilanciato in Scozia, prima con il Dundee F.C. e poi con i Rangers Glasgow, con cui ha vinto un campionato e quattro coppe nazionali.

Nel 2003/04 ha chiuso la carriera da professionista con il Qatar Sports Club, anche se poi ha giocato un ultimo anno nel Wembley, nelle serie minori inglesi.

Dopo aver smesso di giocare, la vita di Caniggia è cambiata in maniera davvero imprevedibile.

