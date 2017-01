Dal Parma ai condom: per Tino Asprilla, le misure contano

Vi ricordate la grande nazionale colombiana dei primi anni Novanta? Tra le sue imprese leggendarie spicca la vittoria per 5-0 sul campo dell'Argentina, nel corso delle qualificazioni ai mondiali di USA '94. Quella partita è talmente scolpita nella storia della Colombia da spingere il grande Gabriel Garcia Marquez a dire: “Una volta mi hanno detto che in questo secolo ci sono stati tre soli grandi avvenimenti, in Colombia: lo scoppio de 'La Violencia' nel 1948, la pubblicazione di ‘Cent’anni di solitudine’ nel 1967 e la sconfitta per 5-0 dell’Argentina per mano della nazionale colombiana nel 1993. E sapete qual è la cosa peggiore? Che è tutto vero”.

Quella Colombia, allenata da Francisco Maturana, annoverava talenti come Faustino Asprilla, Carlos Valderrama, Freddy Rincon, Alexis Enrique Garcia e, anche se al Monumental non ha giocato, il difensore Andrés Escobar, che sarà ucciso dopo l'autorete contro gli Stati Uniti, in circostanze tuttora misteriose.

Per rimettere insieme, almeno in parte, quel fenomenale gruppo c'è voluto un evento decisamente particolare: la presentazione della nuova linea di preservativi firmata da Tino Asprilla. A 47 anni, l'ex attaccante sudamericano è decisamente appesantito rispetto agli anni d'oro del Parma, dove veniva soprannominato “Tiramolla” per il fisico asciutto e una progressione rapida e sinuosa, a metà strada tra una leggenda del calcio come Garrincha e quella dell'attuale juventino Cuadrado, nel quale Asprilla stesso dice di rivedersi.

Il colombiano era stato acquistato dal Parma nel '92, dopo essersi messo in mostra con il Nacional Medellin. Nel suo primo anno italiano, pur pagando lo scotto di un ambientamento non semplice, ha segnato sette gol. Il più importante è stato decisamente quello del 21 marzo 1993, con il quale il Parma ha battuto il Milan a San Siro, ponendo fine al record storico di imbattibilità stabilito dai rossoneri con 58 risultati utili consecutivi.





Nella stessa stagione d'esordio, ha dato un grande contributo alla vittoria del primo trofeo internazionale della storia gialloblu, la Coppa delle Coppe. Pur saltando per infortunio la finale contro l'Anversa, Asprilla aveva firmato quattro reti in otto partite, tra cui la doppietta che permise al Parma di espugnare il campo dell'Atletico Madrid in semifinale, annullando così la sconfitta interna della gara di andata. Perfettamente affiatato con Alessandro Melli, suo compagno d'attacco, Asprilla condusse gli emiliani alla conquista della Supercoppa Europea, con un'altra vittoria sul campo del Milan. Nuovamente in finale di Coppa delle Coppe, la squadra di Nevio Scala venne però sconfitta dall'Arsenal.

Nella stagione seguente, il Parma si rifece vincendo la Coppa Uefa, al termine di una finale-derby contro la Juventus, che l'aveva battuta nel testa a testa per lo Scudetto. Anche in quel caso, Asprilla risultò decisivo grazie ai gol in semifinale contro il Bayer Leverkusen. Tuttavia, nella stagione 1995/96 Scala iniziò a farlo giocare con il contagocce e alla riapertura invernale del mercato il colombiano si trasferì al Newcastle.





In due anni e mezzo a Parma, Asprilla si era fatto conoscere non solo per i suoi “numeri” sul campo, ma anche per uno stile di vita piuttosto movimentato. Sul suo conto girarono da subito voci maliziose sulle sue frequentazioni.



Quando la moglie Catalina decise di tornare in Colombia, ufficialmente perché soffriva troppo il freddo della Bassa, tutti pensarono che Tino fosse stato scoperto in “fuorigioco” con qualche bellezza locale.

Proprio in quel momento, spuntò Petra Scharbach, attrice hard tedesca del clan di Riccardo Schicchi che viveva da sempre a Parma.

