Ero Eriberto, adesso sono Luciano Siqueira: storia di una metamorfosi

C'era una volta il Chievo dei miracoli. Anno di grazia 2001/02: i “Mussi Volanti” disputano la loro prima stagione in Serie A ed arrivano quinti, dopo aver addirittura fatto sognare uno Scudetto che sarebbe stato davvero leggendario.

La qualificazione alla Coppa Uefa è comunque un risultato storico per la squadra di un piccolo quartiere veronese, forgiata da Luigi Del Neri secondo i dettami di un 4-4-2 ispirato a Sacchi e Ferguson. L'unico giocatore con una certa notorietà è Eugenio Corini, che da giovane ha vissuto una breve esperienza nella Juventus, ma i suoi compagni sono tutti nomi poco familiari al grande pubblico: Marazzina, Corradi, Perrotta e, a fare scorribande sulle fasce, sulla sinistra Manfredini e a destra Eriberto.

Eriberto Conceição da Silva, classe '79, è appena stato riscattato dal Bologna, il club che lo ha portato in Italia dopo averlo apprezzato con la maglia del Palmeiras. Due stagioni in A con gli emiliani, poi il passaggio in B, in comproprietà tra Bologna e Chievo, la bella promozione ottenuta a Verona e lo straordinario primo anno nella massima serie con la squadra di Campedelli. Tutto sembra giocare a favore del giovane brasiliano, che va vicinissimo anche alla convocazione per il mondiale del 2002, vinto proprio dalla Seleçao di Ronaldo, Rivaldo, Cafu e Ronaldinho.

Come “premio di consolazione” per la mancata partecipazione alla Coppa del Mondo arriva la chiamata della Lazio, una delle più autorevoli candidate allo Scudetto. Sembra arrivato il momento più bello della sua carriera, invece no.

Qualcosa scatta nella testa del brasiliano, che dopo essersi confidato col suo procuratore Pedrinho (ex giocatore del Catania) fa un sorprendente outing: “Non mi chiamo Eriberto ma Luciano Siqueira da Silva, non ho 23 anni, ma 27. Non posso più fingere e voglio che mio figlio, almeno lui, si chiami col suo vero nome".





L'inganno, come poi si scopre, è cominciato nel 1996, quando uno dei tanti maneggioni che frequentano il mondo del calcio gli ha fornito dei documenti falsi, con i quali ha ingannato il Palmeiras, facendosi tesserare. “Sono cresciuto senza genitori – spiegherà poi il calciatore - e dovevo lavorare per poter mangiare. Ho colto quest’opportunità: cambiare nome dando retta a gente più grande di me che mi ha consigliato di provarci. Mal che vada, dicevano, tornerai indietro e comincerai a lavorare un’altra volta”.



Con quella truffa, Eriberto/Luciano ha sicuramente compiuto un brutto gesto, ma non avrebbe mai potuto fare strada se non avesse avuto i “numeri” per sfondare: un documento si può falsificare, il talento no.

Tuttavia, dentro di lui permangono un senso di colpa e una crisi di identità che, alla fine, lo fanno esplodere. Ovviamente, il suo sussulto di coscienza comporta non solo il tramonto del suo passaggio alla Lazio, ma anche una squalifica di un anno, poi ridotta a sei mesi, per le sue ammissioni. Gli va già bene che eviti il carcere o altre conseguenze sul piano penale.