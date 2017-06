Fabio Grosso: da Berlino 2006 a Bari 2017, la nuova vita dell'eroe mondiale

“Mi piacciono le sfide difficili. Se ho accettato tante sfide è perché pensavo di superarle”. Così Fabio Grosso si è presentato nel suo primo giorno da allenatore del Bari. Parole di circostanza? Non da parte di uno che sfide difficili, per non dire “missioni impossibili”, ne ha vinta più di una. Il suo viaggio dalla Serie C2 alla Coppa del Mondo è stato in seconda classe, col posto in piedi.

Nato a Roma e cresciuto a Pescara, calcisticamente si è formato con le maglie di Renato Curi e Chieti, con una brevissima parentesi al Teramo.

Inizialmente giocava da trequartista, ma Serse Cosmi, una volta approdato a Perugia, lo ha trasformato in esterno sinistro, per sfruttarne la capacità di correre sulla fascia e crossare al centro. Terzino puro o laterale di spinta nel 3-5-2, Grosso ha debuttato in nazionale nel 2003 con Trapattoni.



In seguito, si è consacrato a livello di club nel Palermo e in azzurro durante la gestione di Lippi, che lo ha inserito nei 23 convocati per Germania 2006, seppure come riserva. Inserito nella terza gara contro la Repubblica Ceca, è poi risultato decisivo nella partita degli ottavi di finale contro l'Australia, procurandosi al 93° minuto il rigore poi trasformato da Totti.

Gli ultimi secondi di gioco lo hanno visto protagonista anche nella semifinale contro la Germania. Col risultato bloccato sullo 0-0, i rigori sembravano una soluzione inevitabile, ma il suo tiro a rientrare a un minuto dalla fine dei supplementari ha portato in vantaggio l'Italia, che poi ha addirittura raddoppiato con Del Piero nei minuti di recupero!

Ai rigori ci si è andati davvero nella finalissima contro la Francia di Zidane e – come dimenticarlo? - è stato proprio lui a segnare il penalty decisivo.

Una scelta curiosa, quella di Lippi, che scelse proprio Grosso come ultimo rigorista nella notte di Berlino: “Fabio era stato l'eroe dei minuti finali sia contro l'Australia che contro la Germania. Gli chiesi se se la sentisse e lui mi rispose di sì. Ecco come è andata”, ha poi rivelato il commissario tecnico.

Chi sicuramente credeva in lui fin dall'inizio era sua moglie Jessica Repetto, figlia del dirigente sportivo Giorgio Repetto, che lo seguiva per gli stadi tedeschi con il primogenito Filippo nel pancione.

