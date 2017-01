Paul Gascoigne: una vita in bilico tra estasi e malattia

“Se siete credenti, pregate per lui”. Non è certo stato troppo rassicurante il modo in cui i portavoce di Gascoigne hanno annunciato l'ennesimo ricovero in riabilitazione dell'ex laziale, nel giorno dell'Epifania. “Gazza” sta cercando di lasciarsi alle spalle un anno terribile come il 2016, nel quale ha anche perso il nipote Jay, morto a soli 22 anni per via della sua tossicodipendenza.

Due mesi dopo il tragico evento, l'ex nazionale inglese è stato paparazzato dal “Sun” in condizioni pietose: seminudo, a malapena coperto da un accappatoio, intento ad uscire da un taxi con un vistoso segno sulla fronte e l'aria di chi ha trascorso una notte brava.





Per quanto grave, la dipendenza dall'alcol non è l'unico problema dell'ex centrocampista: durante uno degli innumerevoli ricoveri in “rehab”, in quel caso negli Stati Uniti, gli venne diagnosticato un disturbo bipolare di personalità. Era il 2001 e Gascoigne, professionista dal 1984, avrebbe poi continuato a giocare fino al 2004: vent'anni di carriera nel corso dei quali ha alternato giocate artistiche ad autentiche follie, in campo e fuori.

Nel novero delle sue gesta indimenticabili c'è sicuramente lo splendido gol segnato a Euro '96 nel “derby” contro la Scozia, che ebbe persino delle ripercussioni politiche. Quando Gordon Brown, nato a Glasgow, fu nominato Primo Ministro della Gran Bretagna, ebbe dei seri problemi per un'intervista nella quale parlava di quel gol come di uno dei suoi ricordi calcistici più cari: i suoi connazionali scozzesi andarono su tutte le furie, costringendolo ad una goffa marcia indietro.

Sono state molto più numerose le mattane di un centrocampista che, tecnicamente, aveva ben poco da invidiare ai più grandi campioni della sua generazione. In una partita tra i suoi Rangers e l'Hibernian, raccolse da terra un cartellino giallo cascato all'arbitro Dougie Smith e lo ammonì scherzosamente. Denotando poco humour, Smith lo ammonì a sua volta. E sul serio.

Nel corso della sua esperienza alla Lazio, prese una multa per aver risposto con un rutto alla richiesta di un giornalista che, in cerca di una dichiarazione, gli aveva porto il microfono. Peggio ancora fece con la sua nazionale, quando gli venne chiesto quale messaggio avesse da rivolgere ai prossimi avversari e lui rispose: “Fuck off, Norway!”. In una storica puntata di “Mai dire gol” si esibì in un balletto sulla musica di “I wanna be your teddy bear” di Elvis Presley, accompagnato da alcuni compagni della Lazio.

Allenato dal placido Dino Zoff, distante dal temperamento di “Gazza” come l'acqua santa dal diavolo, durante un ritiro si presentò in camera del tecnico completamente nudo: “Mister, mi hanno detto che aveva fretta di parlarmi...”. Passato ai Rangers Glasgow, diede un benvenuto del tutto particolare al giovane Rino Gattuso, appena arrivato da Perugia in cerca di fortuna: “Gascoigne? Mi ha cagato nei calzettoni...” ebbe modo di ricordare il futuro idolo dei tifosi milanisti.

A proposito di calzettoni, quando giocava nel Middlesbrough Gascoigne si presentò in mensa indossandoli come unico indumento. Completamente nudo per il resto, ordinò il pranzo con assoluta nonchalance. Un altro episodio indimenticabile è la strizzata alle parti intime che gli venne data dal terribile Vinnie Jones, il più matto della “Crazy Gang” del Wimbledon. La foto di quello strano duello divenne un'icona del calcio inglese degli anni '90, ma pochi sanno che il giorno dopo “Gazza” inviò una rosa rossa al suo collega, per... ringraziarlo delle sue attenzioni.

Chissà cosa avrebbe potuto fare come calciatore, se non si fosse perso in questo tragicomico tunnel. E' naturale chiederselo, ricordando le sue meravigliose giocate a Italia '90, dove fu l'autentico trascinatore di una squadra che sfiorò l'accesso alla finalissima, perdendo ai rigori contro la Germania. Nella finale per il terzo posto, un'Inghilterra ormai demotivata perse contro l'Italia di Baggio e Schillaci che, da padrona di casa, dovette comunque onorare l'impegno. Due anni dopo, “Gazza” tornò in Italia per giocare nella Lazio, che lo aveva comprato per la bellezza di 15 miliardi di lire dal Tottenham.

Nonostante un inizio promettente (primo gol all'89° del derby con la Roma), in tre anni non riuscì ad andare oltre un totale di sei reti, coltivando rapporti difficili sia con Zoff che con Zeman. Non andò molto meglio con il presidente Cragnotti, al quale si presentò con una frase memorabile: “Tua figlia, grandi tette”.

