Milan: Cutrone salva il Capodanno. Ma una volta brillavano le Christmas Stars

Il gol di Patrick Cutrone nei tempi supplementari consente al Milan di battere l'Inter e accedere alla semifinale di Coppa Italia.

Soprattutto, la vittoria nel derby di Natale salva il Capodanno rossonero, che dopo un periodo di grande crisi poteva essere veramente da incubo. Gattuso può trascorrere le feste in serenità, allontanando i fantasmi dell'esonero, al termine di 120 minuti vissuti sul filo delle emozioni.

Un derby della Madonnina vinto più con il cuore e la grinta che con grazie allo spessore tecnico, ma per il Milan di questa fase storica va bene così.

1992: A MILANO LUCCICANO LE “CHRISTMAS STARS”

Nel 1992 il clima a Milano era decisamente diverso. La città era sotto shock per lo scandalo di Tangentopoli, scoppiato nel febbraio precedente, Silvio Berlusconi era ancora “solo” un imprenditore di successo e il patròn del Milan che dominava la scena internazionale.

La sua avventura politica era già in rampa di lancio, come recentemente ci ha ricordato Stefano Accorsi con le serie-tv “1992” e “1993”, ma allora erano proprio i fasti del Milan a renderlo popolare in Italia e all'estero. I rossoneri di quel periodo avevano una rosa così ricca da potersi persino permettere di prestare alcuni dei loro elementi agli avversari... ma per una buona causa.

La dirigenza del Milan, in collaborazione con gli sponsor dell'epoca, decise infatti di organizzare un'amichevole benefica tra la squadra di Fabio Capello e una selezione di stelle internazionali, per la quale venne scelto l'efficace nome di “Christmas Stars”. Il “Premio della Bontà”, anche grazie ai biglietti scontatissimi, riempì San Siro, consentendo di raccogliere olte 280 milioni di lire per le popolazioni della Somalia, Paese devastato dalla guerra civile.

D'altra parte, il “cast” selezionato per questo evento era davvero ricco di primattori. A guidare le “Christmas Stars” era nientemeno che NILS LIEDHOLM, vecchio idolo di San Siro, al quale il Milan prestò autentici fenomeni come RUUD GULLIT, FRANK RIJKAARD, DEJAN SAVICEVIC, Zvonimir Boban e JEAN-PIERRE PAPIN. Fu proprio il francese, su assist di Savicevic, a portare in vantaggio la squadra di All Stars che comprendeva anche diversi protagonisti del campionato italiano, che allora era al top nel mondo.

Le “Christmas Stars” schieravano campioni come CLAUDIO TAFFAREL, MATHIAS SAMMER, Davor Suker, Antonio Careca, il futuro rossonero Florin Raducioiu, GHEORGE HAGI, David Ginola, Lajos Detari e Giovane Elber, allora promessa della Primavera rossonera, che poi avrebbe sfondato nel Bayern Monaco. Andò in rete anche Sergio Berti, centrocampista del Parma, ma a prevalere furono le “Stars” in maglia rossonera.

Evani, Massaro e ALDO SERENA firmarono i gol del 4-2 finale, in una festa popolare nella quale si mise in mostra anche Carlo Cudicini: il giovane portiere della Primavera, figlio del mitico “Ragno Nero”, sarebbe poi diventato famoso in Inghilterra. Ma nel Milan di allora, con Sebastiano Rossi che sembrava davvero insuperabile, per lui non c'era posto.

Stadio San Siro, Milano – 30 dicembre 1992

MILAN –CHRISTMAS STARS 4-2

Reti: 7′ PAPIN, 50′ Evani, 61′ e 85′ Massaro, 79′ S.Berti, 90′ A.SERENA

Milan: S. Rossi (74′ C. Cudicini), Tassotti, Gambaro, DE NAPOLI, Nava, F,Baresi, Lentini (64′ A.SERENA), DONADONI, Simone (46′ Albertini), Evani, Massaro – All.: Capello

Christmas Stars: TAFFAREL (46′ Casanova), Sivebaek (80′ Dubovski), Blanc (80′ Panadic), Boban (46′ Ginola, 74′ Rosenthal), Glonek (46′ Germain), Sabau (46′ Sforza, 74′ S.Berti), SAVICEVIC (46′ HAGI), RIJKAARD (46′ SAMMER), PAPIN (57′ Elber, 74′ Oliveira), GULLIT (46′ Detari), Careca (46′ Suker, 74′ Raducioiu)

Arbitro: Trentalange

CHRISTMAS STARS 1993: SAN SIRO FISCHIA GULLIT E APPLAUDE LENTINI

Visto il successo riscontrato, l'anno seguente l'iniziativa benefica venne replicata a favore di Telethon. Quella volta, a guidare le Christmas Stars fu chiamato il colombiano Francisco Maturana, uno dei più acclamati “maestri di calcio” del pianeta.

Nella sua squadra, con la fascia di capitano, c'era ancora RUUD GULLIT, che però in quel momento era tesserato per la Sampdoria e fu accolto con una certa ostilità da suoi ex tifosi milanisti, delusi per la sua dipartita.

Al suo posto, in maglia rossonera, c'era DEJAN SAVICEVIC, che l'anno precedente aveva giocato con la selezione internazionale e che quella volta invece segnò una doppietta per il Milan, oltre a fornire un assist al bacio per Angelo Carbone.

Le sue prodezze vanificarono il momentaneo pareggio del messicano HUGO SANCHEZ, famoso soprattutto per le sue rovesciate. Anche PAPIN quella volta giocò (e segnò) con la casacca rossonera, ma la sfida natalizia fu una festa soprattutto per GIANLUIGI LENTINI, al ritorno in campo dopo il suo brutto incidente.

Il 5-3 finale a favore del Diavolo non tragga in inganno: anche nel 1993 la selezione delle Christmas Stars comprendeva dei grandissimi campioni, come il portiere messicano CAMPOS, il parmense Sensini e alcuni futuri protgonisti della nostra Serie A, come Sforza, Rincòn, Stanic, Vlaovic e Rapajc.

L'unico prestito che il Milan fece ai suoi avversari fu Brian Laudrup, reduce dal trionfo all'Europeo del 1992 con la sua Danimarca, ma incapace di ripetersi in maglia rossonera. A completare la formazione anche lo zambiano Kalusha Bwalya, vincitore del Pallone d'Oro africano 1988 dopo aver umiliato l'Italia con una tripletta nello storico 4-0 alle Olimpiadi di Seul.

Stadio San Siro, Milano – 29 dicembre 1993

MILAN – CHRISTMAS STARS 5-3

Reti: 15′ e 34′ SAVICEVIC, 17′ H.SANCHEZ, 27′ Carbone, 41′ PAPIN, 68′ Oliveira, 70′ Al. Orlando, 82′ rig. Daoudi

Milan: S. Rossi (46′ Ielpo), TASSOTTI (73′ Sadotti), Al. Orlando, DE NAPOLI, Nava, F. Galli, LENTINI, DESAILLY (46′ Panucci, 56′ Costacurta), PAPIN (46′ Massaro), SAVICEVIC (66′ D’Aversa), Carbone – All.: Capello

Christmas Stars: CAMPOS (46′ Wilfred), Martinsen (46′ Rimba), Chamot (46′ Sabau), GULLIT (35′ Sforza, 61′ Kalusha Bwalya), Sensini (46′ Lasas), Onopko (35′ Shin Hong Gi, 61′ El Khalej Tahar), B.Laudrup (61′ Daoudi), Dumitrescu (46′ Makanaki, 82′ Rapaijc), Sanchez (46′ Machals, 82′ Vlaovic), Rincon (46′ Brolin), Miura (50′ Oliveira, 78′ Stanic). All. Maturana

Arbitro: Treossi

CHRISTMAS STARS 1994: PARTITA DOPPIA A ROMA E MILANO

Il 1994 fu anche l'ultimo anno delle Christmas Stars... ma fu doppio! Oltre alla partita a San Siro, gli organizzatori ne misero in piedi una anche all'Olimpico di Roma, tra i giallorossi di Mazzone e una selezione che per l'occasione venne guidata dall'ex idolo romanista PAULO ROBERTO FALCAO.

Oltre ovviamente a un giovane TOTTI, la sfida mise in campo alcuni nomi già noti al pubblico italiano, come il già citato Vlaovic (nel frattempo acquistato dal Padova) e il genoano Kazu Miura, il primo giapponese nella storia della Serie A italiana.

Fu proprio Vlaovic a segnare l'unico gol delle Christmas Stars, dopo che la Roma era andata in rete con FRANCESCO MORIERO e Statuto. Il gol più bello fu comunque devolvere l'incasso al Comune di Alessandria, da poco colpito da una pesante alluvione, perché vi acquistasse dei nuovi scuolabus.

Stadio Olimpico, Roma – 28 dicembre 1994

ROMA – CHRISTMAS STARS 2-1

Reti: 32’pt Moriero, 35’pt Statuto, 44’st Vlaovic

Roma: Cervone, Annoni (1’st Colonnese), Benedetti, Statuto (1’st Piacentini), Petruzzi, Carboni (23’st Borsa), MORIERO (1’st Maini), Thern, Cappioli, Giannini, TOTTI. All. Mazzone.

Christmas Stars: Ladic, Zeman, Balboa, Jovanovski, Štimac, Cruz, Oliveira, Ramos, PAPIN, Hong Myung Bo, Miura. 2°T: Eriksson, Zeman, Balboa, Berger, Li Bing, Cruz, K.Andersson, Dely Valdés, Harazi, Machlas, Vlaovic. All. FALCAO

Arbitro: Beschin

Appena due giorni dopo l'evento romano, a Milano si replicò con la terza sfida tra i rossoneri di Capello e le Christmas Stars, nuovamente affidate ai consigli tattici di LIEDHOLM. Il Milan, in campo con l'insolita TERZA MAGLIA GIALLA, passò in vantaggio con Boban, ma venne rimontato dalle reti dello statunitense Ramos e del greco Machlas, entrambi messisi in mostra nel mondiale dell'estate precedente.

I nomi più famosi della selezione internazionale erano però quello dell'ex juventino Tacconi, passato al Genoa, e soprattutto di Hristo Stoitchkov, Pallone d'Oro in carica. PAOLO DI CANIO segnò la rete del 2-2 a sette minuti dalla fine, ma nei minuti di recupero una deviazione di Sordo beffò il portiere rossonero Ielpo, infliggendo al Milan la sua prima sconfitta in questa serie di amichevoli di superlusso. Sarebbe rimasta anche l'unica.

Ovviamente, il risultato era del tutto ininfluente: ciò che davvero contava era la finalità benefica e ciò che impressiona oggi era lo sfarzo della rosa del Milan, in confronto alle difficoltà che Gattuso i suoi giocatori si trovano ad affrontare!