Mundial '82 - Paolo Rossi: 35 anni dopo, la leggenda di "Pablito" VIDEO

Paolo Rossi e il Mundial 1982. Sono passati esattamente 35 anni da quella impresa storica.

L'11 luglio, al Santiago Bernabeu di Madrid, l'indimenticabile 3-1 sulla Germania Ovest ha consegnato gli azzurri di Bearzot all'immortalità sportiva.

L'urlo di Tardelli, le parate di Zoff, l'eleganza del povero Scirea, i baffi del diciottenne Bergomi, la grinta di Gentile e i numeri “brasiliani” di Bruno Conti, eletto miglior giocatore di Spagna '82 dal mitico Pelè: sono tanti i ricordi che ci legano a quella magica estate e ai suoi fantastici protagonisti.

Ma l'icona più brillante di quella straordinaria avventura sportiva è senza dubbio quella di Paolo Rossi, soprannominato “Pablito” proprio per le prodezze che fecero strabuzzare gli occhi agli spagnoli e a tutti gli sportivi del pianeta.

Recuperato tra mille polemiche dopo la lunga squalifica dovuta al calcioscommesse, Rossi si era sempre detto vittima innocente di quello scandalo, ma se non fosse stato per il suo fortissimo legame personale con il c.t. Bearzot sicuramente il posto da titolare sarebbe stato assegnato ad altri protagonisti del campionato. Il romanista Roberto Pruzzo era stato capocannoniere della Serie A per due stagioni consecutive, eppure rimase a casa, come l'interista Beccalossi, in omaggio al valore del “gruppo” che per Bearzot contava persino di più del valore tecnico dei singoli.

E il c.t. difese il suo pupillo anche dopo le prime tre partite del girone di qualificazione, difficili sia per il centravanti che per la squadra nel suo complesso. Qualificatasi per il rotto della cuffia (e, come ci raccontò Oliviero Beha, anche per una vicenda poco chiara in occasione della partita col Camerun), nelle sfide senza appello l'Italia divenne una macchina da guerra, trascinata proprio da “Pablito” Rossi, autore di sei gol.

