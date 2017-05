Zico: ballando con il re delle punizioni che ha fatto sognare l'Udinese

C'è voluta una puntata davvero speciale di “Ballando con le stelle” per rimettere di fronte Claudio Gentile e Arthur Antunes Coimbra, detto Zico o "Galinho" (galletto), due protagonisti del mitico Mundial 1982. Ancora piuttosto agili, nonostante l'età non verdissima, l'ex difensore azzurro e l'ex fuoriclasse brasiliano si sono esibiti in convincenti passi di danza.



Nella leggendaria partita Italia-Brasile 3-2, quella che consegnò Paolo Rossi agli onori della storia del pallone, le loro movenze erano un po' meno sinuose. Zico, classico fantasista alla brasiliana, in effetti danzava anche con il pallone tra i piedi. E Gentile, incaricato della sua marcatura a uomo, per fermarlo è arrivato persino a strappargli la maglietta verdero col 10 sulle spalle.



Un anno dopo, la loro sfida si è riproposta anche nel campionato italiano.



Provate a immaginare di vedere Cristiano Ronaldo, Messi o Dybala con la maglia dell'Udinese. Vi pare strano? Eppure nel 1983, quando i friulani ingaggiarono Zico, il numero 10 era sicuramente tra i primi tre calciatori al mondo. E gli altri due, Maradona e Platini, già giocavano nel campionato italiano.

Erano veramente altri tempi per la nostra Serie A, destinati a influenzare chi poi ne sarebbe stato a sua volta grande protagonista. “Zico è sempre stato il mio idolo e sono cresciuto cercando di imitarlo”, diceva Roby Baggio, che a differenza di Del Piero non aveva Platini come punto di riferimento. Si dice che sia anche per questo che “Le Roi” Michel ha rifilato una memorabile stoccata al suo erede come numero 10 della Juve: “Baggio? Più che altro è un nove e mezzo”.

Al mondiale di Spagna 1982 la mitica nazionale di Bearzot era riuscita ad avere la meglio sia sul Brasile di Zico che sull'Argentina di Maradona, anche grazie ai modi ruvidi di Claudio Gentile, che ad entrambi i fenomeni aveva strappato la maglia. La Francia di Platini? Solo quarta, dopo aver perso ai rigori la semifinale contro la Germania Ovest di Rummenigge. Ma come è stato possibile che un campione come Zico arrivasse a una “piccola” come l'Udinese, allora guidata dal presidente Lamberto Mazza, patron della Zanussi?

Il suo acquisto è stato il capolavoro dell'allora direttore sportivo Franco Dal Cin, che per 6 miliardi di lire ha ingaggiato il fenomeno destinato a far conoscere Udine in tutto il pianeta. Nonostante la disponibilità economica, l'impresa non è stata facile. “Allora non erano i giocatori a decidere dove andare”, ha spiegato recentemente Zico. “Mi voleva anche il Milan, ma il Flamengo ne rifiutò l'offerta”. C'erano anche Inter, Juve e Roma sulle tracce del “Galinho”.

Dopo aver vinto tutto con il Flamengo, fino alla Coppa Intercontinentale del 1981, Zico si trovò a fare parte di una squadra non accreditata per lo Scudetto, pur avendo in rosa giocatori di tutto rispetto come l'altro brasiliano Edinho, Causio, Virdis, Gigi De Agostini e l'attuale commentatore di Sky Massimo Mauro, l'unico che può vantarsi di aver giocato con i tre migliori della sua epoca: Zico, Maradona e Platini, appunto.



Fin dal suo esordio, Zico ha fatto capire all'Italia di essere un giocatore davvero speciale.

