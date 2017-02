Leicester fuori dalla FA Cup. Claudio Ranieri ai titoli di coda



Il Leicester di Claudio Ranieri, nonostante 40 minuti di superiorità numerica, perde 1-0 (gol di Cummings al 90') in casa del Millwall (che nel turno precedente aveva fatto fuori il Watford di Mazzarri), una bruciante eliminazione per le Foxes che proseguono la loro stagione da incubo. I campioni d'Inghilterra sono fuori dalla FA Cup e in zona retrocessione in Premier League. Gli ottavi di Champions non bastano a salvre una stagione sin qui molto deludente e le voci di un esonero di Claudio Ranieri tornano a essere forti.



Leicester eliminato, Claudio Ranieri: 'Sono molto deluso, abbiamo meritato di perdere'



''Sono molto deluso. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, così così, all'inizio del secondo fino a quando non siamo andati in superiorità numerica. Dopo hanno giocato meglio di noi, con più voglia e cuore e meritato di vincere. Era una grande opportunità per noi ma abbiamo perso all'ultimo minuto. Possiamo imparare molto da questa sconfitta. Dobbiamo reagire al più presto possibile. Siamo meglio del Millwall ma il Millwall ha meritato di vincere''.



FA Cup: Lincoln (5ª divisione) ai quarti di finale dopo 133 anni di storia



Il Lincoln (quinta divisione) si qualifica per la prima volta nei suoi 133 anni di storia ai quarti di finale della Coppa d'Inghilterra. Era da 103 anni che una squadra di dilettanti non raggiungeva un traguardo di questo tipo. Decide un gol di Raggett all'89: l'1-0 sul campo del Burnley, 12° in Premier League e reduce da un pareggio contro il Chelsea di Antonio Conte proprio la scorsa settimana.