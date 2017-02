Leicester ha esonerato Claudio Ranieri. "Decisione inevitabile"

LEICESTER, "CLAUDIO RANIERI ESONERATO"

"Il Leicester annuncia la partenza di Claudio Ranieri. La squadra è affidata ad interim a Craig Shakespeare e Mike Stowell". Il club inglese lo ha comunicato al rientro dalla trasferta di Champions League (sconfitta 2-1 a Siviglia). La squadra che ha vinto la Premier League la scorsa primavera quest'anno è in piena lotta per non retrocedere (oltre a essere stata eliminata in FA Cup). Escono di scena anche i collaboratori del tecnico romano, Paolo Benetti e Andrea Azzalin, licenziati. "Claudio è stato chiamato ad essere il manager del Leicester nel luglio 2015 - si legge nel comunicato -, e ha portato le Foxes a raggiungere il più grande trionfo nei 133 anni di storia del club quando la scorsa stagione siamo stati incoronati, per la prima volta, campioni d'Inghilterra. Il profilo di Claudio Ranieri è senza dubbio quello del tecnico di maggior successo di tutti i tempi del Leicester. Tuttavia, i risultati raccolti quest'anno nella stagione in corso hanno posto il club campione di Premier in una situazione di pericolo, e per questo motivo il Consiglio a malincuore ha ritenuto che un cambio della guida tecnica, che sicuramente è doloroso, sia necessario per il più alto interesse del club".



"Questa è la decisione più difficile che abbiamo preso da sette anni a questa parte. Ma noi dobbiamo pensare agli interessi a lungo termine del club e prendiamo decisioni che vanno anche contro i sentimenti. Ranieri ha portato grandissime qualità: con la sua bravura manageriale e la sua motivazione ci ha dato molto. Ha trasformato le prospettive del club. Gli saremo per sempre grati", ha spiegato il vicepresidente del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha. "Non ci aspettavamo di ripetere i risultati dell'anno scorso. Ma restare in Premier era ed è il nostro unico obiettivo. Ma stiamo facendo fatica e stiamo lottando contro ciò e dobbiamo massimizzare le opportunità da qui alla fine, per le ultime 13 partite".

Il 7 febbraio scorso, nel pieno della crisi la proprietà del Leicester aveva deciso di blindare la posizione di Cllaudio Ranieri pubblicando un comunicato nel quale assicurava "appoggio incondizionato" al tecnico romano. A distanza di venti giorni arriva un esonero che evidentemente dimostra la sensazione del club sul fatto che la squadra non seguisse più l'uomo che l'aveva condotta alla vittoria del campionato solo pochi mesi fa.