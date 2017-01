Leicester a pezzi: è zona retrocessione. Ranieri. "Ho sbagliato formazione"

Leicester ko contro il Southampton: zona retrocessione in Premier League



Il Leicester viene travolto sul campo del Southampton: un 3-0 che lascia lividi nella squadra e soprattutto nella classifica di Premier League che ora vede le Foxes ferme a 21 punti in 22 giornate.La zona retrocessione inizia a diventare un incubo reale per la squadra che solo pochi mesi fa stupì tutto il mondo conquistando il campionato inglese, contro tutti i pronostici. Invece ora si trova 5-6 punti sopra le squadre che chiudono la classifica.



Leicester travolto dal Southampton. Claudio Ranieri. "Ho sbagliato formazione"



Il tecnico del Leicester, Claudio Ranieri, al termine del match del St. Mary's Stadium, ha ammesso: “Forse ho sbagliato formazione. Nelle ultime due partite ho provato a cambiare al fine di aiutare i ragazzi a fare meglio e a trovare la giusta soluzione. Contro il Chelsea ho sbagliato a schierare una difesa a tre ed ho sbagliato oggi a giocare con il ‘diamante’. I ragazzi hanno familiarità con il 4-4-1-1, io volevo aiutarli ma ho sbagliato, è meglio proporre ciò che conoscono meglio. Abbiamo provato a cambiare qualcosa e a trovare la via del goal, se ci fossimo riusciti forse la partita sarebbe cambiata. Detto questo non dobbiamo accampare scuse, loro hanno giocato meglio e per questo hanno vinto”.