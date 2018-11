Libertadores, River-Boca si giocherà al Bernabéu il 9 dicembre

Libertadores, è ufficiale: River-Boca si giocherà al Bernabéu il 9 dicembre

Il Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, ospiterà la finale di ritorno della Coppa Libertadores fra River Plate e Boca Juniors. E' arrivata la decisione ufficiale che dà una sede al Superclasico dopo che il match inizialmente in programma sabato scorso e poi rinviato per l'attacco al pullman del Boca da parte degli ultras rivali, si era trovato senza un campo di gioco.

Libertadores, River Plate-Boca Juniors al Bernabéu - L'ok del Real Madrid

Il Real Madrid ha dato l'ok dopo che Fifa, Conmebol e Federazione spagnola si erano trovati d'accordo sul Bernabeu. In quel weekend i blancos e il Rayo Vallecano giocheranno in trasferta (Real contro il Huesca in Aragona) mentre solo l'Atletico Madrid sara' impegnato nella capitale, opposto all'Alaves al Wanda Metropolitano l'8 dicembre alle 13.

Alejandro Domínguez, presidente della confederazione sudamericana ha spiegato: "Far disputare la partita a Madrid è stata una mia idea, lì abbiamo trovato la tranquillità necessaria. Così non si perde l'essenza della Copa e saranno presenti entrambe le tifoserie". E ha aggiunto una minaccia non troppo velata ai capi ultras: "Non si sognino neanche di entrare!".

"La Spagna è disposta a organizzare la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors. Le forze di polizia che hanno ampia esperienza in eventi di questo tipo sono già al lavoro per l'implementazione di ciò che serve a garantire la sicurezza", aveva scritto il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez in un tweet.

Cancellata dunque l'ipotesi Doha anche se il Qatar aveva messo sul piatto 7 milioni di euro a testa per River Plate e Boca Juniors e il trasporto gratuito di 40 persone per ciascuna squadra: la Conmebol ha preferito evitare conflitti di interesse visto che la Qatar Airways e' fra gli sponsor piu' importanti della stessa Confederazione e del Boca. In lizza per ospitare River-Boca c'erano anche Asunción, Miami e Belo Horizonte.