Qualificazioni Euro 2020: Liechtenstein-Italia 0-5, Mancini eguaglia il record di nove vittorie consecutive di Vittorio Pozzo. A Vaduz vanno in gol Bernardeschi, Belotti (doppietta), Romagnoli ed El Shaarawy.

Liechtenstein-Italia 0-5, Mancini: "Record di Pozzo? Mi accontenterei dell'Europeo"

"Nel primo tempo non abbiamo fatto fatica. Non abbiamo trovato il secondo gol subito, ma e' normale cambiando tanti giocatori. Ho avuto risposte positive, altre cose invece si possono migliorare. Abbiamo giocato poco insieme, e' un po' questo il problema". Sono queste le parole del ct della Nazionale, Roberto Mancini, al termine della vittoria dell'Italia per 0-5 sul campo del Liechtenstein maturata anche grazie alla buona prestazione di alcuni giocatori che fin qui avevano trovato meno spazio: "Di Lorenzo e Cristante? Se sono qua e' perche' crediamo in questi giocatori, a giugno pero' qualcuno bravo dovra' rimanere a casa - aggiunge il selezionatore azzurro ai microfoni di Rai Sport - Avranno altre possibilita', cerchiamo di migliorare come squadra e poi vediamo a giugno. Mi fa piacere che i ragazzi abbiano gran feeling tra loro". Si tratta della nona vittoria consecutiva sotto la guida del tecnico marchigiano, che eguaglia cosi' il record di Vittorio Pozzo: "Non mi interessa del record di vittorie consecutive, sarebbe piu' importante vincere due Mondiali e un'Olimpiade. Ma mi accontenterei dell'Europeo", conclude Mancini.

EURO 2020, ITALIA IN CAMPO FRA UN MESE IN BOSNIA. POI L'ARMENIA

Dopo la vittoria a Vaduz contro il Liechtenstein (5-0), la Nazionale di Roberto Mancini tornera' in campo venerdi' 15 novembre, a Zenica, contro la Bosnia, per la nona giornata del girone J delle qualificazioni agli Europei del 2020. Lunedi' 18 l'ultimo impegno contro l'Armenia allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

ITALIA, BELOTTI: "LIECHTENSTEIN PORTA BENE, SEGUIAMO MANCINI"

"Mi porta bene il Liechtenstein, 2 gol come la volta scorsa. Sono molto contento soprattuto della prestazione della squadra". Sono le parole di Andrea Belotti attaccante della Nazionale e del Torino dopo la rotonda vittoria sul Liechtenstein per 5-0, gara di qualificazione a Euro 2020, obiettivo che la nostra selezione ha gia' raggiunto nel match scorso contro la Grecia. Il "gallo" autore di una doppietta stasera, entrambi di testa: "Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Io e Immobile non siamo rivali, siamo amici e anche compagni di camera. Se c'e' la possibilita' ci vediamo anche fuori dalla Nazionale, e' una persona speciale. Si vede che c'e' un'Italia piu' convinta e con voglia di fare quello che chiede il mister, il gruppo segue le sue idee. Stiamo facendo vedere qualcosa di bello in campo dopo quello che abbiamo passato due anni fa" ha concluso Belotti.

NAZIONALE ITALIA, EL SHAARAWY: "VOGLIO SENTIRMI IMPORTANTE QUI"

"Voglio sentirmi importante con l'Italia, so che ho preso una decisione opposta rispetto alla normalita' andando in Cina, ma tutto quello che mi offre la Nazionale me lo prendo. Io mostro al mister quello che faccio qua, cerco solo di farmi trovare pronto. La maglia della Nazionale per me e' sempre speciale". Sono queste le parole di Stephan El Shaarawy al termine del match vinto dall'Italia per 0-5 sul campo del Liechtenstein, nel quale l'attaccante ex Roma ha segnato un gol al rientro in azzurro dopo quasi due anni: "Avevo tanta voglia di ritornare in campo, l'ultima apparizione non e' stata positiva - ricorda l'esterno azzurro ai microfoni di Rai Sport - visto che risale a due anni fa nel match che ci ha escluso dai Mondiali. Quello di oggi per me e' un gol che significa tantissimo".

NAZIONALE ITALIA, TONALI: "AIUTATO DA TUTTI,SPERO DIVENTARE TITOLARE"

"Non capita a tutti di giocare con la Nazionale". Sono le parole di Sandro Tonali centrocampista del Brescia e della Nazionale a margine della vittoria azzurra sul Liechtenstein per 5-0. Per il calciatore classe 2000 e' stata la prima presenza con la maglia azzurra: "Non sapevo di dover entrare in campo, Mancini ci aveva detto di tenerci pronti - ha detto Tonali ai microfoni di Rai Sport - Mi sono trovato benissimo, conoscevo molti compagni, tutti mi sono venuti incontro dandomi una mano, e' stato bello. Spero di diventare un titolare. Rispetto al Brescia cambiano i tempi e sicuramente c'e' piu' qualita' ma il ruolo in campo e' lo stesso. Piu' Pirlo o De Rossi? L'ideale sarebbe un mix di questi grandi campioni, anche se per la grinta mi rivedo piu' in Gattuso, prendo un po' di tutto".

NAZIONALE, CRISTANTE: "IN QUESTA ITALIA NIENTE GERARCHIE FISSE"

"Queste non sono mai partite facili, contro avversari abbordabili, ma in trasferta: queste squadre hanno grande voglia giocando davanti al pubblico di casa. Poi nel secondo tempo abbiamo preso meglio le distanze ed e' stato tutto piu' facile. Io indietro nelle gerarchie di centrocampo? Nel calcio non ci sono gerarchie fisse, nulla e' sicuro al cento per cento". Sono queste le parole di Bryan Cristante ai microfoni di Rai Sport al termine di Liechtenstein-Italia 0-5, match nel quale il centrocampista della Roma ha giocato da titolare fornendo l'assist per il gol di El Shaarawy.

ITALIA, DI LORENZO: "CON QUESTO GRUPPO E' FACILE PER I NUOVI"

"Contento per tutta la squadra era importante continuare questa striscia di vittorie". Il terzino della Nazionale e del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, commenta cosi' il 5-0 sul Liechtenstein ai microfoni di Rai Sport. Per il difensore ex Empoli e' stato l'esordio con la maglia azzurra: "Bel gruppo e bella atmosfera, per i nuovi cosi' e' facile integrarsi.

Stamattina ho saputo di giocare, ho cercato di fare la mia partita e quello che mi chiedeva Mancini. Ad Ancelotti devo tanto, mi ha dato fiducia sin dalla prima partita, se sono qui e' anche grazie a lui. Ora sta a me continuare a fare bene con il Napoli" ha concluso.