Liga: Barcellona favorito al titolo, il Real Madrid crolla senza Ronaldo

Liga: Real Madrid senza Cristiano Ronaldo, favorito il Barcellona

L'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juve ha spinto di prepotenza i bianconeri in testa alla lavagna dei bookmaker, in Italia e in Champions. Analogamente, senza CR7 i Blancos perdono lo scontro contro i rivali del Barcellona su chi conquisterà la Liga nella stagione 2018/19. Messi e compagni, che si sono aggiudicati il titolo la scorsa stagione, sono favoriti a quota 1,70.

Il Real Madrid è costretto a inseguire e, in attesa del colpo di marcato di Florentino Perez, chiamato a sostituire Ronaldo con un fuoriclasse all'altezza del portoghese, è offerto a 2,30. La lotta per il titolo, secondo i bookie, taglia fuori tutte le altre pretendenti: l'Atletico Madrid è la terza scelta in lavagna, ma lontano a 15,00 per non parlare del Valencia, a 100,00, o del Siviglia, bancato addirittura a 150 volte la posta.