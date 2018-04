Liverpool, incriminati due ultrà Roma ma cade l'accusa di tentato omicidio

E' caduta l'accusa di tentato omicidio nei confronti dei due ultra' della Roma arrestati a Liverpool per l'aggressione a un tifoso inglese prima della partita di Champions League.

Per Daniele Sciusco, 29 anni, l'accusa e' stata derubricata in disordini violenti, mentre per Filippo Lombardi, 21, le accuse sono di lesioni gravissime e disordini violenti. Lo si apprende dal loro avvocato in Italia, Lorenzo Contucci

Champions League, Micciché, escludo che Roma venga esclusa da coppe

Il presidente della Lega Calcio, Gaetano Micciche', non crede all'ipotesi che la Roma possa essere esclusa dalle competizioni europee a seguito degli scontri avvenuti prima della partita di Champions League contro il Liverpool, incidenti definiti da Micciche' "molto gravi". "Escludo" che la Roma essere squalificata dall'Uefa, "e mi auguro che tutto rientri nella normalita', anche se i fatti accaduti sono molto gravi", ha detto Micciche' a margine dell'assemblea di Rcs.