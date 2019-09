Lorenzo Pellegrini: frattura del quinto metatarso. Emergenza Roma: 3 big ko

Tegola in casa Roma. "Frattura del quinto metatarso". E' il responso degli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini in seguito al dolore al piede destro insorto durante la partita di domenica vinta dai giallorossi 1-0 contro il Lecce. Il centrocampista giallorosso, fa sapere la società, sarà sottoposto ad osteosintesi domani mattina. Al termine dell'intervento sarà possibile stimare i tempi di recupero che dovrebbero variare tra i 30 giorni e 40 giorni.

Un brutto guaio per la Roma, con mister Fonseca che nelle prossime due partite dovrà già fare a meno di Under e Perotti (lesione miotendinea al retto femorale sinistro). Oltre forse di Mkhitaryan (uscito nel finale di Lecce-Roma - dopo l'assist a Dezko - per un fastidio all'inguine).

Giovedì la Roma dovrà affrontare la sfida di Europa League contro il Wolfsberger, poi fida di campionato all'Olimpico contro il Cagliari (domenica alle 15) prima della sosta per le nazionali.