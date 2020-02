Luciano Gaucci è morto. Calcio in lutto per l'ex presidente del Perugia

L'ex presidente del Perugia, Luciano Gaucci, è morto oggi all'età di 81 anni a Santo Domingo, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Nel mondo dello sport si affermò prima nell'ippica (stato proprietario del mitico Tony Bin) e poi nel calcio.

Fu proprietario anche di Viterbese, Catania e Sambenedettese.

Gaucci è stato presidente del Perugia dal 19991 al 1999, portando il Grifone dalla serie C alla A e lanciando giocatori di livello come Marco Materazzi, Hidetoshi Nakata o Fabio Liverani. Non scoprì solo campioni ma anche un allenatore - tornato da poco proprio sulla panchina del Perugia - Serse Cosmi.