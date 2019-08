Lukaku a Milano: festa dei tifosi dell'Inter a Malpensa nella notte. I cori...

Lukaku a Milano: festa dei tifosi dell'Inter a Malpensa nella notte

Romelo Lukaku a Milano. L'arrivo del nuovo attaccante dell'Inter accende l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri. La punta belga è arrivato a Malpensa nella notte con un volo privato da Bruxelles insieme all'agente Federico Pastorello, che ha fatto da intermediario per conto dell'Inter nella trattativa con il Manchester United che a un certo punto sembrava saltata, con Lukaku diretto alla Juventus e Dybala ai Red Devils. Ma la Joya non ha trovato l'accordo con il club inglese e l'Inter a quel punto ha avuto buon gioco a chiudere il colpo di calciomercato. Regalando ad Antonio Conte l'attaccante che aveva chiesto e che inseguiva sai tempi del Chelsea.

Lukaku all'Inter. Tifosi nerazzurri in festa per l'attaccante che voleva la Juventus: "Lukaku segna a Torino"

Lukaku all'Inter per 75 milioni. O meglio: l'intesa per l'attaccante belga in nerazzurro è stata trovata con 65 milioni di euro per il cartellino più un massimo di 10 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Nonostante l'orario notturno, centinaia di tifosi nerazzurri hanno accolto il giocatore l'ex attaccante del Manchester United all'aeroporto intonando i primi cori per lui senza dimenticare la storica rivalità con la Juventus: "Segna a Torino, Lukaku segna a Torino", hanno gridato i tifosi al giocatore, che li ha salutati sorridente con un cenno della mano. Non sono mancati nemmeno cori contro Icardi, ormai fuori dai piani del tecnico Antonio Conte e della società.

Lukaku a Milano. Visite mediche e firma del contratto con l'Inter

Lukaku ha lasciato l'hotel dove ha alloggiato nella notte a Milano intorno alle 9 e si è recato nella clinica Humanitas per effettuare le visite mediche prima della firma del contratto che lo legherà all'Inter per le prossime cinque stagioni. Ingaggio attorno agli 8-9 milioni netti.