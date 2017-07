Lukaku al Manchester United per 85 milioni di euro

L'attaccante belga Romelu LUKAKU passa al Manchester United. La notizia è stata data dalla Bbc secondo cui il giocatore di origini congolesi lascerà l'Everton per la squadra di José Mourinho per una cifra che si aggira attorno ai 75 milioni di sterline, 85 milioni di euro.



Manchester United vira su Lukaku dopo il muro del Real Madrid per Morata



Ventiquattro anni, LUKAKU nell'ultima stagione in Premier ha realizzato 25 gol. Lo United sembrava avere in mano Alvaro Morata, ma di fronte al muro del Real Madrid, i Red Devils hanno virato sull'ormai ex punta dei Toffees. Manca invece solo l'ufficialità per il passaggio dai 'red devils' all'Everton di Wayne Rooney



Manchester United da Ibrahimovic a Lukaku: sempre nel segno di Raiola



Lukaku aveva rifiutato il rinnovo con l'Everton, dove era approdato nel 2013 dopo un litigio con Mourinho ai tempi del Chelsea. Quattro anni dopo, Special One e l'attaccante si ritrovano. Mou voleva una punta di livello internazionale dopo l'addio di Zlatan Ibrahimovic. Da Ibra a Lukaku cambia la stella di punta del Manchester, ma con un minimo comune denominatore: Mino Raiola, agente di entrambi. Nello United il procuratore ha altri due giocatori: Pogba e Mkhitaryan.