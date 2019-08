Lukaku alla Juventus? Scambio con Dybala saltato. Clamoroso da Manchester

Lukaku alla Juventus? Scambio con Dybala allo United saltato. Clamoroso da Manchester

Lukaku alla Juventus e Dybala al Manchester United? Lo scambio di mercato è saltato. Secondo la Bbc il Manchester United ha deciso di chiudere definitivamente l'operazione. Troppo alte le richieste dell'attaccante bianconero secondo i Red Devils. I rumors di oltremanica raccontano di un Solskjaer deciso a bloccare tutto perché Dybala non era entusiasta di questo trasferimento e deciso a restare alla Juve. Questa decisione complica la posibilità che Romelu Lukaku vesta la maglia bianconera. Tutto saltato? Si riapre la pista Inter per Lukaku? Oppure l'attaccante resterà al Manchester United? Non dimentichiamo che il mercato in Inghilterra chiude l'8 di agosto, almeno in entrata. Veroc he i Red Devils potrebbero ancora cedere, ma senza poi poter sostuire il rosa il giocatore venduto.

Juventus, Mandzukic al Manchester United, c'è l'accordo

Il Manchester United è vicinissimo a Mario Mandzukic a prescindere dallo scambio Lukaku-Dybala che sembra sfumato tra la Juventus e i Red Devils. Secondo il Daily Mail, infatti, il club inglese avrebbero trovato l'accordo con il 33enne attaccante della Juventus, pronto a siglare un contratto triennale da 6,5 milioni a stagione con il club inglese. Mandzukic piace al tecnico del Manchester United, Solskjaer come sostituto di Lukaku. Ma l'attaccante belga andrebbe alla Juventus comunque o all'Inter?

INTER. ANTONIO CONTE "LUKAKU SEMBRAVA NOSTRO POI JUVENTUS, VEDREMO"

Lukaku addio Juventus? Andrà all'Inter? Rebus di calciomercato ancora da risolvere. Sono ore decisive. "Come ho gia' detto sicuramente in rosa ci sono delle lacune, detto questo sono molto fiducioso, credo che la societa' possa completare l'organico nel miglior modo possibile, capisco che il mercato non sia semplice, da parte mia quello che posso fare e' lavorare tanto con un gruppo di giocatori che mi sta dando tante soddisfazioni". Cosi' il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori sul Tottenham nell'ultima gara valida per l'International Champions Cup. Per l'attacco l'obiettivo resta Lukaku e Conte non ha smesso di crederci. "In un primo momento sembrava che fosse fatta per l'Inter, in un secondo per la Juventus - dice l'allenatore nerazzurro parlando del centravanti belga del Manchester United -. Il mercato e' strano, finche' un giocatore non firma e le due societa' non si mettono d'accordo...non puoi dire che hai preso il giocatore".