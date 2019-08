Lukaku all'Inter: ci siamo. Il regalo di Zhang e Marotta ad Antonio Conte

L’Inter torna vicinissima Romelu Lukaku e punta a chiudere nel giro di poche ore. Beppe Marotta ha rilanciato la proposta nerazzurra aumentando sino a 75 milioni bonus compresi. Il Manchester United non ha detto sì, però la fumata bianca pare a un passo, anche alla luce del ritiro dai giochi della Juventus (dopo che Dybala e i Red Devils non hanno trovato l'accordo).

Secondo il Daily Mirror i dirigenti dello United hanno comminato a Lukaku una multa da 400mila sterline (due settimane di stipendio), per l'assenza negli ultimi due giorni dal ritiro: l'attaccante belga ha scelto di allenarsi da solo in Belgio nel centro sportivo dell'Anderlecht invece di tornare in Inghilterra.