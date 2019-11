Lukaku e Lautaro lanciano l'Inter a Praga: ottavi di Champions più vicini

Lukaku e Lautaro lanciano l'Inter a Praga: ottavi di Champions League più vicini

Vittoria importante in chiave qualificazione agli ottavi di finale di Champions League per l'Inter che riesce a piegare 3-1 lo Slavia Praga in trasferta. Alla Eden Arena la formazione nerazzurra passa in vantaggio al 20' con Lautaro Martinez, al 37' pareggio su rigore di Soucek. All'81 il gol partita di Lukaku, all'87' Lautaro mette in ghiaccio la partita firmando una doppietta. La classifica del gruppo F vede il Barcellona (3-1 al Borussia Dortmund) salire a 11 punti, a 7 Borussia e Inter, 2 punti per lo Slavia Praga. Con una vittoria sul Barcellona (già matematicamente primo nel girone) il 10 dicembre a San Siro la qualificazione è sicura.

Al 4' la prima conclusione della partita è un tentativo da fuori area dei padroni di casa con Soucek, poco dopo su un pallone perso dai nerazzurri arriva un cross di Sevcik su cui si avventa di testa Husbauer, palla fuori d'un soffio con Handanovic spettatore. Si fa vedere l'Inter, Borja Valero con un tocco di prima innesca Lautaro al limite dell'area, la conclusione dell'argentino termina di poco a lato. Partita molto tattica alla Eden Arena con pochi spazi per entrambe le squadre. Al 19' i nerazzurri passano in vantaggio, Lukaku difende palla col corpo, entra in area e dalla linea di fondo pesca Lautaro Martinez che di destro fulmina Kolar per l'1-0 dell'Inter. Al 22' è sempre l'autore del gol protagonista con un sinistro debole che finisce tra le braccia del portiere ceco. Al 27' colpo di testa in tuffo di Frydrych su azione da angolo, palla a lato. Azione di prima dello Slavia con Coufal per Masopust che gira al volo con palla di poco sopra l'incrocio. Al 35' ingenuità di Frydrych che sbaglia il retropassaggio al portiere, Lautaro ne approfitta per ruba palla e serve Lukaku il quale dall'area piccola non ha che da depositare la sfera in rete. La gioia nerazzurra dura pochi secondi perché sul nascere dell'azione un fallo di De Vrij su Olayinka viene rilevato dal Var con annullamento del raddoppio interista e conseguente rigore per lo Slavia Praga, sul dischetto si presenta Soucek che con un tiro centrale supera Handanovic. Allo scadere ripartenza della squadra di Conte con palla a Candreva che spreca con un tiro-cross fuori misura.

Inizio ripresa di marca nerazzurra con Godin che riceve palla in area ma spreca tentando un passaggio di troppo. Al 55' azione personale di Brozovic che si porta avanti la palla, sinistro sopra la traversa. Tra le fila dello Slavia esce Stanciu, dentro Traore. Grande conclusione dai 20 metri di Masopust, Handanovic vola per deviare in angolo. Sull'altro fronte Candreva serve Lukaku che di testa centra la traversa. E' ancora la traversa a dire no all'Inter, questa volta su conclusione di Brozovic autore di un gran tiro dai 20 metri. Al 72' clamorosa occasione per lo Slavia Praga con Masopust che arriva a tu per tu con Handanovic ma il portiere nerazzurro si salva di piede. Al 73' palla persa dai cechi e palla a Lautaro Martinez che sfiora il palo. Entra anche Gagliardini. Al 77' colpo dio testa insidioso di Frydrych. Un minuto più tardi contropiede di Lautaro Martinez con il diagonale fuori d'un soffio. All'81' Inter in vantaggio, Fryedrych in marcatura su Lukaku scivola e lascia campo aperto all'attaccante che dribbla il portiere e deposita in rete siglando la sua prima marcatura in Champions con la maglia nerazzurra. All'83' brivido per i nerazzurri, Soucek spreca una ottima occasione a pochi passi dalla porta. All'87' Lukaku serve Lautaro Martinez che al volo beffa Kolar firmando la doppietta che chiude di fatto la gara, 3-1 per l'Inter. Per Martinez si tratta del nono gol nelle ultime 11 partite. Nel recupero anche Lukaku fa doppietta, in contropiede il numero 9 mette a sedere il difensore con una serie di finte e insacca sul primo palo ma l'arbitro annulla dopo aver consultato il Var per fuorigioco.

SLAVIA PRAGA-INTER 1-3 TABELLINO

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych (38' st Takacs), Boril; Soucek, Husbauer (25' st Zeleny); Olayinka, Stanciu (13' st Traoré), Sevcik; Masopust.

A disposizione: Markovic, Helal, Van Buren, Skoda.

Allenatore: Trpisovsky

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino (35' st Esposito), Borja Valero (31' st Gagliardini), Brozovic, Biraghi (31' st Lazaro); Lukaku, Lautaro Martinez.

A disp.: Padelli, Bastoni, D'Ambrosio, Politano.

Allenatore: Conte

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 19' e 43 'st Lautaro Martinez (I), 37' rig. Soucek (S), 36' st Lukaku (I)

Ammoniti: Vecino (I), Lautaro Martinez (I), Kudela (S)