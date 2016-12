Lulic, 20 giorni di squalifica per le frasi razziste a Rudiger in Lazio-Roma



Venti giorni di squalifica per il calciatore biancoazzurro Senad Lulic dopo le dichiarazioni ritenute offensive ("fino a due anni fa vendeva calzini e ora fa il fenomeno") pronunciate verso il giallorosso Antonio Rudiger al termine della gara Lazio-Roma. Al giocatore e' stata inoltre comminata un'ammenda di 10mila euro. Lulic ha patteggiato la pena con la Procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio e con la Procura generale dello Sport. Saltera' solo il turno di campionato dell'8 gennaio, quello che vede impegnata la Lazio contro il Crotone.



La frase di Senad Lulic su Rudiger dopo il derby di Roma del 4 dicembre ("fino a due anni fa vendeva calzini, ora fa il fenomeno") era secondo la procura della Federcalcio "lesiva ed offensiva" dell'avversario, e in sostanza non aveva il profilo della discriminazione razziale: e' quanto emerge dal comunicato Figc. La procura aveva aperto un procedimento per violazione dell'articolo 1bis del codice di giustizia sportiva, quello che parla di "doveri di lealta' e probita'", e non dell'articolo 11 (discriminazione razziale).



Lulic si e' avvalso della possibilita' di patteggiare direttamente con la procura federale (art. 32sexies), che ha trasmesso l'accordo alla procura generale dello Sport presso il Coni che non ha fatto opposizione; da parte sua il presidente federale Tavecchio non non ha formulato osservazioni contrarie sul patteggiamento